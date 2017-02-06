В МИД РФ удивлены отсутствием оценок ООН о якобы нехватке лекарств в Алеппо

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила удивление тем, что выводы о якобы произошедшей в блокированном боевиками Восточном Алеппо гуманитарной катастрофе, вызванной нехваткой медикаментов и продуктов питания, так и не получили надлежащего разъяснения и оценок со стороны ООН.

"После завершения операции по освобождению Восточного Алеппо от контролировавших его террористов на складах в этой части города были обнаружены значительные объемы медикаментов, медицинского оборудования и продуктов питания, - говорится в комментарии Захаровой в связи с ситуацией со складами с медикаментами в Восточном Алеппо, размещенном в понедельник на официальном сайте ведомства. - Данная информация неоднократно подтверждалась властями в Дамаске, рядом ответственных сотрудников ООН, представителями иностранных делегаций, которым довелось посетить восточную часть Алеппо".

В этой связи в Москве вызывает удивление, что "вскрывшаяся ложь и абсурдность выводов о якобы произошедшей в блокированной части Восточного Алеппо гуманитарной катастрофе в связи с нехваткой медикаментов пока так и не получили надлежащего разъяснения и оценок со стороны Всемирной организации".

"Хотели бы спросить у генерального директора ВОЗ Маргарет Чен и гуманитарного координатора ООН Стивена О'Брайена, на каком основании делались такие ангажированные заключения об острой нехватке в восточном Алеппо медикаментов? - обратила внимание дипломат. - Не те ли самые так называемые гуманитарные организации подбрасывали в ООН подобную информацию, параллельно пополняя склады боевиков лекарствами? Каким образом медикаменты могли попасть в районы, которые были объявлены ими как блокированные, и какие структуры могли быть к этому причастны?" "Совершенно очевидно, что, идя на поводу у ангажированных НПО, ооновские гуманитарные структуры серьезно навредили своей репутации", - констатировала официальный представитель МИД РФ

"Требуем от Секретариата ООН проведения тщательного внутреннего расследования с тем, чтобы установить, на каком уровне было принято решение замолчать факт наличия медикаментов в Восточном Алеппо, почему эта информация не была доведена до сведения членов международного сообщества", - подчеркнула Захарова.