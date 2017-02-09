В РФ надеются, что региональные страны посодействуют сирийцам в подготовке к Женеве

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Москва надеется, что региональные партнеры окажут максимальное содействие сторонам сирийского конфликта для подготовки встречи в Женеве 20 февраля. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Поддерживаем предложение спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры возобновить межсирийские переговоры в Женеве 20 февраля, - сказала она. - Надеемся, что региональные партнеры окажут максимально возможное содействие сирийским сторонам в подготовке к переговорам".
Захарова также сообщила, что представители России, Турции, Ирана, Иордании и ООН 6 февраля в Астане практически завершили фиксацию районов Сирии.
"6 февраля в Астане состоялась встреча представителей России, Турции и Ирана, а также Иордании и ООН, - сказала дипломат. - Одним из главных итогов этого мероприятия стало практически полное завершение работы по фиксации районов Сирии, находящихся под контролем ИГИЛ (бывшее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) и "Джебхат фатх аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ - прим. ТАСС)".