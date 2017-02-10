Путин проведет переговоры с президентом Словении

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МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу переговоры с президентом Словении Борутом Пахором. Словенский лидер совершает официальный визит в РФ по приглашению главы российского государства, побывавшего в Словении летом прошлого года.
Пресс-служба Кремля ожидает, что во время переговоров "будет рассмотрен весь комплекс вопросов развития российско-словенских отношений". "При этом особое внимание будет уделено дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах", - уточнили в пресс-службе. В сообщении отмечается, что "предполагается также обмен мнениями по ключевым региональным и международным проблемам".
По итогам переговоров Путина и Пахора запланировано подписание ряда двусторонних документов. Словенская сторона предполагает, что во время визита будут подписаны экономические соглашения, их общая стоимость составит сотни миллионов евро, а реализация договоренностей может удвоить товарооборот, который сейчас составляет порядка €700 млн в год.
Накануне поездки Пахор в эксклюзивном интервью ТАСС заявил, что власти Словении будут рады предоставить свою площадку для проведения первой личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "Выбор места для проведения встречи на высшем уровне зависит от решения Вашингтона и Москвы, - отметил словенский лидер. - Однако если они решат встретиться в Словении, мы будем этому только рады". Пахор напомнил, что подобная встреча уже проходила в Словении в 2001 году между главой американской администрации Джорджем Бушем и российским президентом Владимиром Путиным.