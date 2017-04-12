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Захарова: сайт МИД РФ регулярно подвергается атакам с IP-адресов в США

Политика
12 апреля, 16:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
По словам официального представителя Министерства иностранных дел РФ, сайты других ведомств также подвергаются атакам
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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Сайт Министерства иностранных дел России регулярно подвергается атакам с IP-адресов в США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сегодня мы сталкиваемся с этим на регулярной основе. Говорю только за сайт МИД РФ, но сайты других ведомств также подвергаются атаке, - сказала она. - По информации специалистов, сайт МИД регулярно подвергается атакам с IP-адресов на территории США, в феврале было три атаки, в марте число возросло. Количество "ботов" - вредоносных программ - от общего числа посетителей составило 88%".

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
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