Захарова: сайт МИД РФ регулярно подвергается атакам с IP-адресов в США

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Сайт Министерства иностранных дел России регулярно подвергается атакам с IP-адресов в США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сегодня мы сталкиваемся с этим на регулярной основе. Говорю только за сайт МИД РФ, но сайты других ведомств также подвергаются атаке, - сказала она. - По информации специалистов, сайт МИД регулярно подвергается атакам с IP-адресов на территории США, в феврале было три атаки, в марте число возросло. Количество "ботов" - вредоносных программ - от общего числа посетителей составило 88%".