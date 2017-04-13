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Лавров: в Сирии предпринимаются попытки подорвать режим перемирия

Политика
13 апреля, 20:04 дата обновления: 13 апреля, 20:47 UTC+3
Глава МИД РФ заявил, что истерия вокруг сообщений о возможном применении химоружия в Сирии не должна подорвать усилия по урегулированию конфликта в рамках процессов в Астане и Женеве
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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Попытки подорвать режим прекращения огня в Сирии по-прежнему предпринимаются. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.

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По словам Лаврова, нынешняя встреча "весьма своевременна". "Ситуация в урегулировании переживает непростой этап. Тот прогресс, который нам удалось обеспечить вместе с турецкими и иранскими партнерами, сирийским правительством, при поддержке Казахстана, при участии США в качестве наблюдателя в астанинском формате, этот прогресс не всем доставляет удовольствие", - подчеркнул министр.

"Предпринимаются попытки подорвать режим прекращения огня, который был согласован в Астане и который приветствовали в СБ ООН", - сказал Лавров.

Он также отметил, что встреча - "хорошая возможность предметно рассмотреть все вопросы, которые необходимо проработать в контексте подготовки к предстоящим встречам в рамках процесса Астаны, имея в виду и консультации экспертов России, Турции и Ирана в Тегеране на следующей неделе и, конечно же, очередной раунд астанинских переговоров в начале мая в столице Казахстана".

Ракетные удары не должны повторяться

По словам главы МИД РФ, истерия вокруг сообщений о возможном применении химоружия в Сирии не должна подорвать усилия по урегулированию конфликта в рамках процессов в Астане и Женеве.

"На фоне развязанной на Западе истерии принципиально важно не поддаться на провокации и не позволить подорвать усилия в рамках процесса Астаны и в рамках женевского процесса", - сказал он.

Лавров заявил, что на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном удалось прийти к общему мнению о том, что ракетные удары по Сирии не должны повториться.

"Хочу подчеркнуть крайне провокационную роль, которую сыграл удар коалиции, возглавляемой США, по сирийскому военному аэродрому. Мы очень подробно говорили об этой ситуации с госсекретарем США и пришли к общему мнению, что подобное не должно повториться", - сказал Лавров на встрече с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.

Расследование инцидентов в Идлибе

Россия считает правильным и ответственным шагом Дамаска приглашение экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для расследования инцидента в Идлибе. 

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"Попытка использовать инцидент, который произошел в провинции Идлиб 4 апреля, для голословных обвинений сирийского правительства в применении химического оружия и для оправдания удара, который был нанесен 7 апреля, эта попытка была предпринята вчера в СБ ООН, когда западная "тройка" представила абсолютно необоснованный, односторонний обвинительный проект резолюции", - отметил Лавров, напомнив, что проект не получил поддержки в СБ ООН.

"Мы этого не допустили и будем настаивать на принятии решения об объективном, беспристрастном расследовании и в месте инцидента, и на аэродроме, о котором идет речь. Я считаю, что очень правильным и ответственным шагом сирийского правительства явилось приглашение инспекторов ОЗХО для проведения этих расследований", - подчеркнул глава МИД РФ.

По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха в провинции Идлиб, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Однако в Вашингтоне посчитали, что Дамаск задействовал химоружие. ВС США нанесли ракетный удар, запустив 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс, откуда, по мнению Вашингтона, была якобы начата химическая атака.

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Кризис в Сирии Ракетный удар США по авиабазе в Сирии
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