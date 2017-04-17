Депутат: задержание фигуранта дела о теракте в Петербурге позволит найти заказчика

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Задержание девятого фигуранта уголовного дела о теракте в петербургском метро говорит о хорошем темпе и качестве расследования преступления и позволит установить его заказчика. Об этом ТАСС заявил сегодня первый замруководителя фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев.

Ранее в Подмосковье был задержан девятый фигурант уголовного дела о теракте в петербургском метро.

"Считаю большим успехом правоохранительных органов задержание еще одного фигуранта дела о теракте в метро Петербурга, который, предположительно, готовил смертника. Тот, кто подготавливал исполнителя теракта, как минимум может знать заказчика преступления", - отметил Шхагошев. "Следовательно, это позволит выйти на террористическую организацию и предупредить другие преступления, которые могли бы совершаться по такой же схеме", - подчеркнул парламентарий.

По словам Шхагошева, "скорость расследования преступления, благодаря которой правоохранители быстро вышли на след осуществившего взрыв смертника означает предотвращение других терактов". "Ведь если быстро не выйти на след террористов, они быстро получают новый заказ, почерк террористических организаций - это многоходовость", - указал депутат.

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России, в Одинцовском районе задержан один из организаторов теракта в петербургском метро, выходец из Центрально-Азиатского региона Азимов Аброр Ахралович, 1990 года рождения. По данным ФСБ, он "осуществил подготовку террориста - смертника А. Джалилова". Позже ФСБ распространила видео задержания подозреваемого.

Предыстория

Днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Петербурге произошел взрыв. Жертвами теракта стали 14 человек (один позднее скончался в больнице), еще более 50 пострадали. Позднее еще одно взрывное устройство было обезврежено на станции метро "Площадь Восстания".

6 апреля СК сообщил о задержании восьмерых подозреваемых по уголовному делу - Сейфуллы Хакимова, Ибрагибжона Ерматова, Дилмурода Муидинова, Бахрама Ергашева, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Шохисты Каримовой и Содика Ортикова. Шестеро из них были задержаны в Петербурге, двое - в Москве. Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 205 ("Террористический акт") и ч. 2 ст. 222 УК РФ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств"). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел два оперативных совещания с членами следственно-оперативной группы, поставив задачу отработать связи каждого из подозреваемых, выяснить, кто являлся организатором преступления, была ли иерархия и сплоченность между соучастниками.

11 апреля на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ его председатель, директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что подозреваемые являлись членами законспирированных террористических ячеек. "Изъято большое количество оружия и средств поражения. Ведется поиск организаторов и возможных сообщников", - подчеркнул директор ФСБ.