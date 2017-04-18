Богданов: Москва отмечает важность развития отношений с Эр-Риядом во всех сферах

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. РФ отмечает важность развития сотрудничества с Саудовской Аравией по всем направлениям. Об этом заявил во вторник спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с Абдаллахом ар-Рабиа, гендиректором Центра гуманитарной помощи имени короля Сальмана.

"У меня остались прекрасные воспоминания о нашей встрече в Джидде в вашем центре. Я передал руководству вашу готовность к сотрудничеству, - сказал Богданов. - Ваш визит будет наполнен встречами в российских министерствах". По словам заместителя министра, подобные встречи служат укреплению связей.

По его словам, важно расширение сфер двустороннего сотрудничества. Недавно, напомнил Богданов, состоялся "очень важный" визит председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Саудовскую Аравию, она была принята королем Сальманом. "Это важно с точки зрения углубления взаимопонимания и контактов на различных уровнях", - подчеркнул он.

"На всех направлениях у нас хорошие контакты, по линии МИД, между нашими министрами, - сказал Богданов. - Мы ждем в ближайшее время делегацию из Саудовской Аравии".

Ар-Рабиа в свою очередь положительно оценил развитие двустороннего диалога. "Положительно оцениваю наши отношения, которые идут в правильном направлении, они укрепляются", - отметил он.