Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.04:
$ 56.25
€ 59.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Богданов: Москва отмечает важность развития отношений с Эр-Риядом во всех сферах

Политика
18 апреля, 11:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Важно расширение двустороннего сотрудничества, считает спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. РФ отмечает важность развития сотрудничества с Саудовской Аравией по всем направлениям. Об этом заявил во вторник спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с Абдаллахом ар-Рабиа, гендиректором Центра гуманитарной помощи имени короля Сальмана.

"У меня остались прекрасные воспоминания о нашей встрече в Джидде в вашем центре. Я передал руководству вашу готовность к сотрудничеству, - сказал Богданов. - Ваш визит будет наполнен встречами в российских министерствах". По словам заместителя министра, подобные встречи служат укреплению связей.

Смотрите также

ОПЕК, РФ и другие страны продолжат сотрудничество в регулировании цен на нефть
Матвиенко: до конца года будут запущены российско-саудовские проекты на $3 млрд

По его словам, важно расширение сфер двустороннего сотрудничества. Недавно, напомнил Богданов, состоялся "очень важный" визит председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Саудовскую Аравию, она была принята королем Сальманом. "Это важно с точки зрения углубления взаимопонимания и контактов на различных уровнях", - подчеркнул он.

"На всех направлениях у нас хорошие контакты, по линии МИД, между нашими министрами, - сказал Богданов. - Мы ждем в ближайшее время делегацию из Саудовской Аравии".

Ар-Рабиа в свою очередь положительно оценил развитие двустороннего диалога. "Положительно оцениваю наши отношения, которые идут в правильном направлении, они укрепляются", - отметил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
Страны
Россия Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Если я преодолела страх перед ВИЧ, то с остальным справлюсь"
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
2
Центр по примирению передал 1,7 т помощи жителям деревни в сирийской Латакии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобрнауки по итогам конкурсного отбора назвало 22 опорных вуза
2
Режиссер "Матильды" назвал "бесполезной дискуссией" претензии Поклонской
3
Роспотребнадзор поддержал запрет на возврат производителю непроданного хлеба
4
Источник: делегация из РФ едет в Египет обсуждать сделку по оборудованию для "Мистралей"
5
В Тбилиси назвали посягательством на суверенитет Грузии визит главы МИД РФ в Сухум
6
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
7
В Москве задержан мужчина, стрелявший на парковке в своего знакомого
Темы дня
Загрузка...
Реклама