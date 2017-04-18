Рябков: ситуация требует скорейшего выезда экспертов в Хан-Шейхун и на авиабазу Шайрат

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Ситуация с предполагаемым применением химоружия в Сирии требует скорейшего выезда международной группы экспертов в Хан-Шейхун и на авиабазу Шайрат, по которой в ночь на 7 апреля был нанесен ракетный удар США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в связи с возобновляющейся 19 апреля в Гааге спецсессией Исполнительного совета ОЗХО.

Скоропалительные выводы

По его словам, Москва с озабоченностью и тревогой обращает внимание на непрекращающиеся попытки ряда стран преднамеренно исказить ситуацию вокруг инцидента в Хан-Шейхуне 4 апреля и "по сути дела продиктовать ОЗХО свои скоропалительные, но при этом весьма далеко идущие выводы".

"Делается это все чаще в неприемлемо развязной и вызывающей манере, - обратил внимание замминистра. - На пользу дела не идут также уже прозвучавшие на уровне руководства Технического секретариата ОЗХО оценки, что обвинения в применении в Хан-Шейхуне химического оружия носят "заслуживающий доверия характер".

"Ситуация настоятельно требует скорейшего выезда международной группы экспертов в район этого инцидента, а также на авиабазу Шайрат, откуда, как утверждают наши оппоненты, был нанесен соответствующий удар", - подчеркнул Рябков.

По его словам, Москва с озабоченностью и тревогой обращает внимание на непрекращающиеся попытки ряда стран преднамеренно исказить ситуацию вокруг случившегося в провинции Идлиб 4 апреля и "по сути дела продиктовать ОЗХО свои скоропалительные, но при этом весьма далеко идущие выводы".

"Делается это все чаще в неприемлемо развязной и вызывающей манере, - обратил внимание замминистра. - На пользу дела не идут также уже прозвучавшие на уровне руководства Технического секретариата ОЗХО оценки, что обвинения в применении в Хан-Шейхуне химического оружия носят "заслуживающий доверия характер".

Выяснить истину

Требуя непредвзятого расследования на географически сбалансированной основе, Россия не преследует иной цели, кроме выяснения истины, отметил замглавы МИД РФ.

"Алгоритм работы Миссии по установлению фактов в Сирии, когда свидетельства и показания собираются дистанционно, зачастую без выезда на место, а выводы подгоняются под заранее определенные и не разделяемые нами политические цели, российскую сторону не устраивает", - добавил он.

"Мы предлагаем разумную альтернативу, которая, надеемся, выведет ситуацию из нынешнего тупика и позволит прекратить бесплодные публичные препирательства, - заявил Рябков. - Надеемся, что члены Исполсовета ОЗХО, Технический секретариат организации окажутся на высоте своей ответственности в этот сложный момент".

Предполагаемая химатака

Инцидент в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб, где предположительно было применено химическое оружие, произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому Шайрат в провинции Хомс, с которого, по мнению Вашингтона, вылетели самолеты для нанесения удара по Хан-Шейхуну.