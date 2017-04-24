Песков: вопрос о миротворцах на Донбассе нужно обсуждать со всеми сторонами

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Инициативу Киева о введении миротворческого контингента в зону конфликта в Донбассе нужно обсуждать со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее предложение президента Украины Петра Порошенко.
"Если инициатива выдвигается, то она подлежит обсуждению непосредственно со сторонами конфликта, а сторонами конфликта являются Киев с одной стороны и непризнанные республики Донбасса с другой стороны", - сказал Песков, напомнив, что Россия "давным давно выступает за налаживание прямого диалога между Киевом и представителями этих республик в интересах нахождения урегулирования этого кризиса".
"Кроме того, необходимо также понять отношение к такой инициативе ООН - насколько это возможно, насколько это считается целесообразным технологически, политически и так далее", - продолжил Песков, указав также на необходимость понять позицию стран "нормандской четверки" к данному вопросу.