Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генштаб: ЕС оказывает помощь киевскому режиму, провоцируя на продолжение войны

Политика
26 апреля, 14:05 UTC+3 МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Генерал Валерий Герасимов отметил, что вооруженное противостояние на юго-востоке Украины оказывает особенно негативное влияние на обстановку в Европе
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Европа провоцирует продолжение военного конфликта на востоке Украины, поддерживая киевский режим. Об этом на Московской конференции по международной безопасности заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

"Европейские страны оказывают военную помощь киевскому режиму, тем самым провоцируя его на продолжение войны", - заявил он.

По словам Герасимова, вооруженное противостояние на юго-востоке Украины оказывает особенно негативное влияние на обстановку в Европе. "Его урегулирование возможно только политическим путем", - отметил генерал.

Смотрите также

Генштаб РФ: кибератаки могут стать новым поводом к военным ударам НАТО по невиновным
Генштаб: страны Запада наращивают масштабы информационной войны против РФ
Генштаб: отношения РФ и НАТО находятся в самой низкой точке со времен холодной войны

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Московская конференция по международной безопасности - 2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Перехватчик МиГ-31 упал в районе полигона в Бурятии
2
На липецкой фабрике Roshen начались увольнения
3
Тимакова: Медведев не придает значения соцопросам, проведенным по политическому заказу
4
Блогера Илью Варламова облили зеленкой в Ставрополе
5
В Москве вновь объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
6
СК возбудил уголовное дело по факту нападения со стрельбой на западе Москвы
7
Шойгу: удар США по авиабазе Шайрат создал угрозу жизни российских военнослужащих
Темы дня
Загрузка...
Реклама