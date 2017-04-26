Генштаб: ЕС оказывает помощь киевскому режиму, провоцируя на продолжение войны

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Европа провоцирует продолжение военного конфликта на востоке Украины, поддерживая киевский режим. Об этом на Московской конференции по международной безопасности заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.
"Европейские страны оказывают военную помощь киевскому режиму, тем самым провоцируя его на продолжение войны", - заявил он.
По словам Герасимова, вооруженное противостояние на юго-востоке Украины оказывает особенно негативное влияние на обстановку в Европе. "Его урегулирование возможно только политическим путем", - отметил генерал.