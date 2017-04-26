Кадыров пообещал приложить все усилия для освобождения остающихся в Ливии моряков из РФ

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики (ЧР) Рамзан Кадыров пообещал приложить все усилия для освобождения остающихся задержанными в Ливии россиян - капитана и старпома сухогруза "Мерле". Об этом он сообщил журналистам.

"На "Мерле" еще остаются капитан Алексей Балушкин и старпом Николай Тимофеев. Мы приложим все усилия, чтобы и они вернулись к своим семьям", - сказал он, отметив, что освобождение пятерых членов экипажа сухогруза - "результат большой кропотливой работы", которая велась с ливийской стороной.

"Имена освобожденных сегодня моряков - Дмитрий Артяков, Владимир Макрушич, Павел Морозов, Назар Гришин, Роман Ковишников", - добавил Кадыров.

Он сообщил, что обсуждал вопрос освобождения экипажа сухогруза "Мерле" с представителями военного и политического руководства Ливии во главе с лидером движения "Единая Ливия" Абдульхамидом Дабиба во время встречи в Москве. "По моему поручению с ливийскими властями работал советник главы ЧР, депутат Госдумы Адам Делимханов", - сказал Кадыров.

"Мы также в постоянном режиме занимаемся вопросами освобождения ранее в 2016 году задержанных в Ливии капитана и старпома танкера "Теметерон" Владимира Иекучева и Сергея Самойлова", - отметил глава Чечни.

Замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что 26 апреля в Ливии были освобождены пять российских моряков с судна "Мерле", они вернулись домой.

В начале марта береговой охраной в прибрежных водах Ливии был задержан и далее отконвоирован в порт Триполи российский сухогруз "Мерле", который принадлежит петербургской компании MT Group. Российские дипломаты предпринимали все усилия для освобождения экипажа.