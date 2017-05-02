Пресс-конференция Путина и Меркель в Сочи. Видеотрансляция

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Трансляция Ruptly
Во вторник, 2 мая, президент России Владимир Путин проводит переговоры в Сочи с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Главные темы встречи лидеров двух стран - борьба с терроризмом, ситуация на Ближнем Востоке, а также реализация минских соглашений.
Как ранее отметили в Кремле, формальный повод для визита Меркель - подготовка к саммиту G20, который пройдет в Гамбурге в июле.
Последний раз канцлер ФРГ приезжала с визитом в Россию в 2015 году.