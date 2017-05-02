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Пресс-конференция Путина и Меркель в Сочи. Видеотрансляция

Политика
2 мая, 16:05 UTC+3

Последний раз канцлер Германии приезжала с официальным визитом в РФ в 2015 году

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Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

Трансляция Ruptly

Во вторник, 2 мая, президент России Владимир Путин проводит переговоры в Сочи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Главные темы встречи лидеров двух стран - борьба с терроризмом, ситуация на Ближнем Востоке, а также реализация минских соглашений.

Как ранее отметили в Кремле, формальный повод для визита Меркель - подготовка к саммиту G20, который пройдет в Гамбурге в июле.

Последний раз канцлер ФРГ приезжала с визитом в Россию в 2015 году.

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Переговоры Путина и Меркель в Сочи
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Россия Германия
Персоны
Меркель, Ангела Путин, Владимир Владимирович
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