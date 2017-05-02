РФ и ФРГ стремятся к продолжению диалога и намерены разрешать разногласия

СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Россия и Германия по-прежнему стремятся к сотрудничеству в двусторонних отношениях и в решении международных проблем, в том числе по ситуации вокруг Украины и сирийскому урегулированию, несмотря на некоторые разногласия.

Такими стали общие итоги переговоров президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Сочи.

Выступая на пресс-конференции после переговоров, российский лидер отметил, что "Россия и Германия прошли долгий и непростой путь взаимного сближения" и общая задача двух стран - "не растерять накопленный опыт и развивать двустороннее сотрудничество на благо наших народов". В свою очередь, Меркель отметила, что Берлин и Москва "всегда должны сохранять возможность для продолжения диалога", хотя серьезного прогресса в отношениях пока нет.

Готовность к сотрудничеству

Путин и Меркель отметили, что Россия и Германия готовы сотрудничать в тех сферах, где для этого есть возможности, например, в рамках подготовки к саммиту "двадцатки", который в этом году пройдет в Гамбурге. "Российская сторона готова оказывать германскому председательству все необходимое содействие и способствовать тому, чтобы саммит в Гамбурге прошел результативно, чтобы были приняты концептуальные, консенсусные решения по наиболее острым проблемам экономики и финансов", - сказал президент РФ. Он также подчеркнул, что Россия и Германия продуктивно взаимодействуют в рамках G20, в том числе и в сфере борьбы с финансированием терроризма, отмыванием денег, уклонением от налогов и коррупции.

"Наше сотрудничество - это существенный вклад в стабилизацию мировой экономики", - сказал российский президент. Он отметил, что у этих отношений есть перспективы развития, признав, что "еще очень много проблем, еще очень многое мешает, но именно это мы и собираемся обсуждать и в рамках предложенного ФРГ переговорного процесса G20, и за его рамками".

В свою очередь, канцлер Германии поблагодарила Россию за то, что она "является конструктивным партнером в организации саммита "двадцатки" в Гамбурге". Кроме того, отметила Меркель, Россия и Германия могут тесно сотрудничать по вопросам противодействия международному терроризму. "Мы едины в том, что касается борьбы против международного терроризма", - подчеркнула она.

Затронув тему двусторонних отношений, Путин указал, что российско-германское "сотрудничество - это не какой-то блеф, не какая-то подписанная бумажка, за этим - судьбы целых предприятий и сотни тысяч людей". Благодаря этому сотрудничеству в ФРГ и в России "поддерживаются десятки, если не сотни тысяч рабочих мест", добавил он.

Президент РФ напомнил, что Германия занимает второе место по объему торгового оборота с Россией после Китая. За первые два месяца 2017 года, по его словам, торговый оборот между станами вырос на 43%. По словам Путина, Германия также на первом месте по объему инвестиций в российскую экономику, которые превышают $16 млрд. При этом российские инвестиции в экономику Германии составляют порядка $8,5 млрд.

Ситуация на Украине

На переговорах российский и германский лидеры обсудили развитие ситуации на Украине и подтвердили необходимость неукоснительного соблюдения всеми сторонами минских соглашений. Путин отметил, что ситуация на Украине "вызывает серьезную озабоченность". По словам российского президента, он находится в постоянном контакте с канцлером ФРГ и другими участниками "нормандского формата".

Меркель, в свою очередь, отметила, что не считает целесообразным заключение нового соглашения по урегулированию ситуации на Украине и подчеркнула необходимость выполнения минских соглашений. При этом она выразила недовольство якобы имеющими место тенденциями по отделению украинских восточных регионов. Канцлер ФРГ также заявила о необходимости "тщательно изучить" вопросы "экспроприации предприятий, транспортной блокады" и ряд других.

"Мы хотим обеспечить доступ Украины к своей государственной границе, это тоже часть минских договоренностей, и затем уже обеспечить политическое решение, направленное на проведение местных выборов. Мы этого еще не добились, но это не означает, что мы можем забыть о существующем соглашении и перейти к заключению нового. Проблема не в соглашении, а в выполнении его положений", - подчеркнула канцлер.

Отвечая на вопрос о ситуации в Донбассе, президент РФ указал, что она осложняется организацией Киевом всевозможных видов блокады этой территории. При этом Путин подчеркнул, что их "никто не отделял". "Их отделяют сами украинские власти, организуя всевозможные виды блокады", - сказал президент РФ. Он также подчеркнул, что в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках "никто не вводил рубль в качестве альтернативной валюты".

"Просто киевские власти, по сути, изъяли из оборота национальную украинскую валюту, и в этих республиках, на этих территориях ничего не оставалось людям другого делать, как ввести какие-то альтернативы. Они объявили о том, что там возможно хождение почти всех валют, в том числе и российского рубля, но, имея в виду особые хозяйственные связи, он, конечно, доминирует", - пояснил президент РФ.

Путин также опроверг сообщения об изъятии у собственников предприятий в республиках Донбасса. "Их никто не изымал у законных собственников, но поскольку эти предприятия, находящиеся на территории непризнанных республик, лишены возможности - я хочу это подчеркнуть - получать сырье с украинской территории, отгружать товар на украинскую территорию, людям, которые работают на этих предприятиях, чтобы не остаться без средств к существованию, не осталось ничего другого, как ввести временное управление", - сказал он.

При этом Путин подчеркнул, что для реализации минских соглашений нужно добиться прямого диалога Киева и Донбасса, и выразил надежду, что такой диалог будет рано или поздно налажен.

Сирийский вопрос

Путин также сообщил, что обсудил с Меркель ситуацию в этой ближневосточной стране. "Убеждены, решение сирийского вопроса может быть найдено только мирным путем и под эгидой ООН", - подчеркнул он.

Кроме того, президент РФ заявил о необходимости провести тщательное и беспристрастное расследование инцидента с предполагаемым применением химоружия в сирийском Хан-Шейхуне. "Мы решительно осуждаем любое применение химического оружия. Виновных в гибели сирийцев (в результате инцидента с химоружием в Идлибе) нужно, безусловно, найти и наказать", - сказал он.

При этом президент РФ отметил, что Россия находится и будет находиться в контакте с США по урегулированию в Сирии. "Безусловно, без участия такой страны, как США, эффективно решить эти проблемы тоже невозможно", - уверен российский лидер. Он также выразил надежду, что будет достигнуто взаимопонимание "по поводу совместных шагов в очень важном и очень чувствительном направлении в международной политике сегодня".

Президент подчеркнул, что в первую очередь необходимо добиться прекращения огня в Сирии. Это, по его словам, удалось сделать вместе с турецкими и иранскими партнерами в рамках процесса, проходящего в Астане. "Мы считаем, что эта ситуация - режим прекращения огня - должен быть укреплен, и над этим как раз будут работать наши представители в Астане завтра и послезавтра вместе с сирийскими сторонами конфликта", - отметил Путин. Он добавил, что это взаимодействие будет поддерживаться в рамках процесса в Женеве.

Внутренняя политика

Журналистов интересовало, не опасается ли канцлер Германии российского вмешательства в ход идущей в ФРГ избирательной кампании. "Я не отношусь к тем людям, которые боятся. Конечно, в Военной доктрине России гибридное ведение войны играет определенную роль. Но я уверенно исхожу из того, что мы в Германии сами будем проводить нашу предвыборную кампанию", - сказала она. При этом Меркель подчеркнула, что Германия "займется данным вопросом", если появятся случаи "грубой дезинформации" о Германии со стороны России.

Президент РФ, в свою очередь, подчеркнул, что Москва никогда не вмешивалась ни в политическую жизнь, ни в политические процессы в других странах.

"Нам бы очень хотелось, чтобы в нашу политическую жизнь - политическую жизнь России - никто не вмешивался. К сожалению, мы наблюдаем прямо противоположные вещи. На протяжении многих лет мы наблюдаем попытки влияния на внутриполитические процессы в России", - отметил Путин.