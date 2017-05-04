Путин проводит заседание Комиссии по исполнению "майских указов". Видеотрансляция

Президент России Владимир Путин проводит в Кремле совместное заседание Государственного совета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны.

"На обсуждение вынесены три блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ (многофункциональных центров), независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья", - сообщили ранее в пресс-службе Кремля.

Президентская Комиссия была сформирована для мониторинга выполнения задач, поставленных "майскими указами" главы государства в 2012 году.