Путин проводит заседание Комиссии по исполнению "майских указов". Видеотрансляция

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Президент России Владимир Путин проводит в Кремле совместное заседание Государственного совета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны.
"На обсуждение вынесены три блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ (многофункциональных центров), независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья", - сообщили ранее в пресс-службе Кремля.
Президентская Комиссия была сформирована для мониторинга выполнения задач, поставленных "майскими указами" главы государства в 2012 году.