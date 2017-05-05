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Трутнев: РФ сама проконтролирует исполнение всех международных обязательств в своих портах

Политика
5 мая, 15:11 дата обновления: 5 мая, 15:35 UTC+3

Вице-премьер РФ подчеркнул, что это касается и ограничений в отношении КНДР

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ГОРКИ, 5 мая. /ТАСС/. Россия сама проконтролирует исполнение всех международных обязательств в своих портах, в том числе в части ограничений по отношению к КНДР. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Юрий Трутнев, отвечая на просьбу прокомментировать принятый Палатой представителей Конгресса США законопроект об усилении санкций против КНДР, одна из норм которого предполагает контроль со стороны США за иностранными портами, в том числе российскими дальневосточными портами Находка, Ванино и Владивосток, на предмет соблюдения ими ограничений, действующих в отношении КНДР.

"На мой взгляд, Соединенным Штатам Америки надо заниматься делами Соединенных Штатов, что касается наших портов, то у нас вполне достаточно органов власти и контрольных органов, которые в состоянии проконтролировать исполнение всех международных обязательств, которые взяла на себя Россия", - сказал он.

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Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об усилении санкций против КНДР. Данная инициатива в первую очередь направлена против торговых партнеров КНДР. Законопроект фактически дает право министру национальной безопасности ввести на территории США обязательный досмотр грузов, перевозимых кораблями или транспортными самолетами, которые до этого находились в портах или аэропортах, где регулярно допускаются нарушения резолюций Совета Безопасности ООН. Под подозрения попадают все суда, которые на протяжении последних 365 дней заходили в национальное морское или воздушное пространство КНДР, а также зарегистрированные в странах со слабым таможенным контролем.

В закон о портах и безопасности морского сообщения в США в свою очередь вносится поправка, согласно которой грузовым кораблям под флагом КНДР или любого другого государства, нарушающего резолюции Совбеза ООН, заход в воды и порты США запрещен.

При этом в самом законопроекте закреплено требование, по которому через 180 дней после вступления документа в силу и затем каждый год в течение пяти лет сам президент США обязан предоставлять профильным комитетам Конгресса список операторов портов и воздушных гаваней, которые способствовали импорту или экспорту из КНДР, нарушая тем самым введенные ООН санкции.

Отдельно Белый дом должен будет проанализировать деятельность ряда портов в Китае, Иране, портов Латакия и Тартус в Сирии, а также российских портов Находка, Ванино и Владивостокского морского порта на предмет соблюдения ими ограничений, действующих против КНДР.

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