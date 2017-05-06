РФ удовлетворена выводами ОЗХО о применении в Алеппо террористами сернистого иприта

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Россия удовлетворена заключением доклада Миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о том, что в сирийском населенном пункте Марат Умм-Хош, расположенном в провинции Алеппо, был применен сернистый иприт. Об этом говорится в опубликованном комментарии МИД РФ.
"Вывод, сделанный нами совместно с сирийскими коллегами относительно того, что в н.п. Марат Умм-Хош террористами был применен сернистый иприт, получил полное подтверждение в Организации по запрещению химического оружия. Констатируем это с удовлетворением", - подчеркнули в дипведомстве.
В МИДе указали, что Россия оказала содействие в расследовании сирийской стороне, направив уполномоченным специалистам отобранные на месте инцидента пробы, документальные и материальные свидетельства. Имеющиеся в распоряжении миссии ОЗХО материалы теперь будут переданы Совместному механизму ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химоружия в Сирии (СМР), который займется их изучением.
Во внешнеполитическом ведомстве РФ призвали установить виновных в инциденте и тех, кто координировал атаку.
Там также отметили, что доклад правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), в котором утверждается, что в предполагаемой химической атаке в сирийском городе Хан-Шейхун использовалась советская бомба, не выдерживает критики.
"Не выдерживают критики "изыскания" по Хан-Шейхуну и упомянутой "Хьюман Райте Уотч". Все соответствующие заключения строятся в основном на показаниях свидетелей, собранных практически полностью дистанционно. Да и свидетели принадлежат лишь к сирийской оппозиции", - отметили в дипведомстве. В МИДе подчеркнули, что ни СССР, ни РФ никогда и ни при каких обстоятельствах не направляли за границу боеприпасы, используемые для доставки боевых отравляющих веществ.
"Настаиваем на скорейшем направлении в Хан-Шейхун и на сирийскую авиабазу "Шайрат", где якобы хранились химбоеприпасы с зарином, специалистов МУФС (Миссии ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия в Сирии, МУФС - прим. ТАСС) для проведения на месте профессионального и беспристрастного расследования. Достижение этой цели возможно только с соблюдением всех предусмотренных КЗХО (Конвенции о запрещении химического оружия - прим. ТАСС) процедур", - говорится в сообщении.
Инцидент в Хан-Шейхуне, расположенном в сирийской провинции Идлиб, где предположительно было применено химическое оружие, произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.