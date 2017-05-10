Путин заявил, что увольнение Коми не повлияет на американо-российские отношения

ВАШИНГТОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент России Владимир Путин заявил, что увольнение директора ФБР США Джеймса Коми никак не повлияет на американо-российские отношения. С вопросом о последствиях отставки главы бюро для отношений двух стран к российскому лидеру обратилась корреспондент СBS.

"Увольнение? Да никак не повлияет. Ваш вопрос выглядит, вы не сердитесь, пожалуйста, он выглядит смешным для меня. Мы не имеем к этому никакого отношения", - отметил он. "Президент Трамп действует в рамках своих компетенций, предусмотренных конституцией и законом. Мы здесь при чем? Я, вот видите, в хоккей собираюсь играть, с любителями", - сказал Путин. Корреспондент американского телеканала обратилась к президенту в Олимпийском дворце спорта "Большой" в Сочи, где он вышел на лед, чтобы принять участие в игре Ночной хоккейной лиги.

Ранее американская пресса вновь удивила главу МИД РФ Сергея Лаврова своим поведением на открытии его переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Одна из американских журналисток спросила его, связаны ли сегодняшние переговоры с отставкой Коми. "А его что, уволили? Вы шутите?" - ответил на это российский министр.

Ранее стало известно, что Трамп отправил в отставку главу ФБР. Такое решение американский лидер принял по рекомендации министра юстиции и генпрокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна. Он объяснил это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции.