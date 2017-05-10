Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин заявил, что увольнение Коми не повлияет на американо-российские отношения

Политика
10 мая, 19:41 UTC+3 /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Глава государства подчеркнул, что Россия не имеет к этому никакого отношения

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент России Владимир Путин заявил, что увольнение директора ФБР США Джеймса Коми никак не повлияет на американо-российские отношения. С вопросом о последствиях отставки главы бюро для отношений двух стран к российскому лидеру обратилась корреспондент СBS.

Смотрите также

"Директор был не прав": Джеймс Коми отправлен в отставку с поста главы ФБР

"Увольнение? Да никак не повлияет. Ваш вопрос выглядит, вы не сердитесь, пожалуйста, он выглядит смешным для меня. Мы не имеем к этому никакого отношения", - отметил он. "Президент Трамп действует в рамках своих компетенций, предусмотренных конституцией и законом. Мы здесь при чем? Я, вот видите, в хоккей собираюсь играть, с любителями", - сказал Путин. Корреспондент американского телеканала обратилась к президенту в Олимпийском дворце спорта "Большой" в Сочи, где он вышел на лед, чтобы принять участие в игре Ночной хоккейной лиги.

Ранее американская пресса вновь удивила главу МИД РФ Сергея Лаврова своим поведением на открытии его переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Одна из американских журналисток спросила его, связаны ли сегодняшние переговоры с отставкой Коми. "А его что, уволили? Вы шутите?" - ответил на это российский министр.

Ранее стало известно, что Трамп отправил в отставку главу ФБР. Такое решение американский лидер принял по рекомендации министра юстиции и генпрокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна. Он объяснил это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
Страны
США Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Григорий Лепс прокомментировал включение в черный список сайта "Миротворец"
2
Российских поклонников "Евровидения" отправили из Киева обратно в Москву
3
Песков: парад Победы в этом году не предполагал широкого присутствия иностранных лидеров
4
Американская пресса удивила Лаврова вопросом об отставке директора ФБР
5
Минфин поддержал программу продовольственных карточек
6
Археологи обнаружили в Москве "шахматный" клад времен Ивана Грозного
7
Встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова длилась 40 минут
Темы дня
Загрузка...
Реклама