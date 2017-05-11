Мешков назвал "визовым геноцидом" запрет ЕС на выдачу виз жителям Крыма

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Запрет Евросоюза на выдачу виз жителям Крыма - это визовой геноцид. Об этом заявил замглавы МИД РФ Алексей Мешков на полях встречи дискуссионного клуба "Валдай".
"Если уж говорить о визовых делах, то главная проблема - это антикрымский визовой геноцид, запрет на выдачу виз населению региона, который введен за то, что люди добровольно проголосовали на референдуме, - подчеркнул Мешков. - Это натуральный визовой геноцид".
"Это проблема, эту проблему надо будет решать", - отметил он.
Совет ЕС еще летом 2014 года принял так называемую Стратегию непризнания Крыма, в рамках которых ввел запрет на выдачу виз гражданам Крыма, имеющим российские паспорта.