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Мешков назвал "визовым геноцидом" запрет ЕС на выдачу виз жителям Крыма

Политика
11 мая, 12:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Летом 2014 года Совет ЕС принял так называемую Стратегию непризнания Крыма, в рамках которых ввел запрет на выдачу виз гражданам Крыма, имеющим российские паспорта

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Запрет Евросоюза на выдачу виз жителям Крыма - это визовой геноцид. Об этом заявил замглавы МИД РФ Алексей Мешков на полях встречи дискуссионного клуба "Валдай".

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"Если уж говорить о визовых делах, то главная проблема - это антикрымский визовой геноцид, запрет на выдачу виз населению региона, который введен за то, что люди добровольно проголосовали на референдуме, - подчеркнул Мешков. - Это натуральный визовой геноцид".

"Это проблема, эту проблему надо будет решать", - отметил он.

Совет ЕС еще летом 2014 года принял так называемую Стратегию непризнания Крыма, в рамках которых ввел запрет на выдачу виз гражданам Крыма, имеющим российские паспорта.

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