Мешков назвал "визовым геноцидом" запрет ЕС на выдачу виз жителям Крыма

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Запрет Евросоюза на выдачу виз жителям Крыма - это визовой геноцид. Об этом заявил замглавы МИД РФ Алексей Мешков на полях встречи дискуссионного клуба "Валдай".

"Если уж говорить о визовых делах, то главная проблема - это антикрымский визовой геноцид, запрет на выдачу виз населению региона, который введен за то, что люди добровольно проголосовали на референдуме, - подчеркнул Мешков. - Это натуральный визовой геноцид".

"Это проблема, эту проблему надо будет решать", - отметил он.

Совет ЕС еще летом 2014 года принял так называемую Стратегию непризнания Крыма, в рамках которых ввел запрет на выдачу виз гражданам Крыма, имеющим российские паспорта.