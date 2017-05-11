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Лавров: РФ сожалеет о заморозке встреч начальников генштабов арктических государств

Политика
11 мая, 22:48 UTC+3 ФЭРБАНКС ¶ , ФЭРБАНКС /США

По мнению главы МИД России, эти встречи были полезными для укрепления доверия и взаимопонимания

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ФЭРБАНКС /США/. 11 мая. /ТАСС/. Россия сожалеет о заморозке практики встреч начальников генштабов арктических государств, которая была весьма полезной. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на министерском заседании Арктического совета.

"Эти встречи были весьма полезными с точки зрения укрепления доверия, взаимопонимания, - указал министр. - К сожалению, уже четвертый год их проведение было заморожено, причем не по инициативе нашей страны".

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"Вчера за ужином министров иностранных дел некоторые коллеги затрагивали вопросы безопасности в Арктике, - отметил он. - В этой связи хотел бы напомнить, что между нашими странами до 2013 года существовала практика ежегодных встреч начальников генштабов вооруженных сил арктических государств".

В Фэрбанксе в четверг проходит встреча главы внешнеполитических ведомств стран - членов АС (Дании, Исландии, Канады, Норвегии, России, США, Финляндии и Швеции, а также представители коренных народов Севера).

Арктический совет был создан в 1996 году для координации действий государств региона в вопросах устойчивого развития в Арктике. Он не занимается военными вопросами и вопросами безопасности в регионе. АС является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в этом регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды.

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