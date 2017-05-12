Ушаков: скорого решения проблем между РФ и США не будет из-за наследия Обамы

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Кремль не ожидает быстрого решения всех проблем в российско-американских отношениях, так как бывший президент США Барак Обама и его команда оставили тяжелейшее наследие, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

"Разумеется, мы не ждем, что сходу удастся решить все проблемы, а их немало, поскольку Обама и его команда оставили тяжелейшее наследие на российском направлении и разгребать все эти завалы крайне непросто", - заявил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что нынешнюю ситуацию осложняют "условия, когда запущенная в США еще в период избирательной кампании русофобская истерия, включая инсинуации о якобы нашем вмешательстве в выборы, продолжает резонировать и сильно портит атмосферу диалога". "К сожалению, это реальность и ее нельзя не замечать. Но, несмотря на трудности, вызванные непростой внутриполитической конъюнктурой в США, руководители наших стран настроены на конкретные дела и результаты", - заявил помощник российского лидера.

"Очевидно, что в мире накопилось немало острых вопросов, которые просто сложно или даже невозможно решить без активного взаимодействия России и США", - уверен Ушаков. По его мнению, "потенциал для координации усилий есть". Для примера он привел борьбу с терроризмом, в том числе на сирийской направлении, а также противостояние другим опасным угрозам и урегулирование региональных кризисных ситуаций.

Россия открыта для диалога

Он также заверил, что Москва готова к выстраиванию отношений с США, но ждет от Вашингтона проявлений аналогичной готовности.

"Россия открыта для диалога с США в самых разных областях, будь то Сирия или любые другие направления, где наши интересы пересекаются или могут пересекаться", - заверил представитель Кремля. По его словам, "разумеется, добиться результатов и оздоровить атмосферу отношений можно только на основе фундаментальных принципов равноправия и взаимного учета интересов друг друга".

"Мы ждем проявлений практической готовности нынешней администрации (США) заняться поиском развязок возникших проблем, которые возникли не по нашей вине. Мы ждем также конкретных шагов в контексте двусторонней и международной повестки дня", - подчеркнул Ушаков.

"На треке урегулирования двусторонних вопросов движение все-таки пока очень и очень скромное, но есть договоренности продолжать искать развязки, в том числе в формате встреч с заместителями глав внешнеполитических ведомств", - отметил помощник российского лидера. Он напомнил, что первый такой контакт состоялся в Нью-Йорке 8 мая.

По оценке представителя Кремля, визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в США "в целом показал, что невзирая на оставшиеся от прошлого проблемы, у нас немало возможностей для совместной работы". "У нас, конечно, нет сверхожиданий в связи с деятельностью новой администрации (США), мы реально оцениваем положение дел", - констатировал представитель Кремля. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин "неоднократно подчеркивал прямую заинтересованность в совместной с американцами работе по выправлению двусторонних отношений". "Об этом президенту Трампу и его команде хорошо известно", - считает Ушаков.

По его мнению, шаги со стороны администрации США "могли бы позволить наконец встать на путь восстановления утраченного доверия". "Эти шаги, если они будут сделаны, мы, конечно, подхватим", - заверил он.