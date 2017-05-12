МИД РФ: новая сессия комитета по подготовке конференции по ДНЯО пройдет весной 2018 года

Токсичные вещества нашли в детских игрушкахСоциальная ответственность 12 мая, 19:48
Вратарь Бишоп подписал контракт с клубом НХЛ "Даллас" на сумму $29,5 млнСпорт 12 мая, 19:38
Культурный центр Андрея Вознесенского откроется в день 85-летия поэтаКультура 12 мая, 19:32
КБ "Стрелка": Москва выступает флагманом благоустройства российских городовОбщество 12 мая, 19:28
Сборная Чехии победила команду Словении в матче чемпионата мира по хоккеюСпорт 12 мая, 19:23
Сборная Швеции разгромила команду Италии на чемпионате мира по хоккеюСпорт 12 мая, 19:22
Австралийский велогонщик Эван выиграл седьмой этап многодневки "Джиро д'Италия"Спорт 12 мая, 19:12
МТБЮ отказался освободить Младича для лечения в РоссииМеждународная панорама 12 мая, 19:01
Александру Овечкину не потребуется операция на коленеСпорт 12 мая, 18:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Следующая сессия Подготовительного комитета Конференции 2020 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) пройдет в Женеве 23 апреля - 4 мая 2018 года. Об этом сообщили в МИД РФ, комментируя итоги завершившейся в пятницу первой сессии.
Закрывшаяся сессия прошла в Вене. Среди ее основных итогов в Министерстве иностранных дел назвали подтверждение со стороны всех государств-участников ДНЯО непреходящего значения договора в качестве "краеугольного камня" международной стабильности и центрального элемента современной системы глобальной безопасности. "Такой настрой послужит хорошей отправной точкой для дальнейшего обзорного процесса, который завершится конференцией в 2020 году, - продолжили в МИД РФ. - Рассчитываем, что он также позволит преодолеть сохраняющиеся серьезные противоречия в позициях государств-участников по многим вопросам повестки дня обзорного процесса, прежде всего в области ядерного разоружения".
В министерстве также подчеркнули необходимость дополнительных усилий со стороны международного сообщества для возобновления диалога по созыву конференции по вопросу создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения, о чем также шла речь на сессии комитета.
"Российская делегация работала в пользу сбалансированного подхода к трем основным составляющим ДНЯО: разоружение, нераспространение и мирное использование атомной энергии. Только такой подход позволит в полной мере реализовать заложенный в договоре потенциал. Подтверждаем настрой на инклюзивную и открытую работу со всеми государствами-участниками в интересах успеха обзорного процесса", - заключили в МИД РФ.