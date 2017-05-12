МИД РФ: новая сессия комитета по подготовке конференции по ДНЯО пройдет весной 2018 года

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Следующая сессия Подготовительного комитета Конференции 2020 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) пройдет в Женеве 23 апреля - 4 мая 2018 года. Об этом сообщили в МИД РФ, комментируя итоги завершившейся в пятницу первой сессии.

Закрывшаяся сессия прошла в Вене. Среди ее основных итогов в Министерстве иностранных дел назвали подтверждение со стороны всех государств-участников ДНЯО непреходящего значения договора в качестве "краеугольного камня" международной стабильности и центрального элемента современной системы глобальной безопасности. "Такой настрой послужит хорошей отправной точкой для дальнейшего обзорного процесса, который завершится конференцией в 2020 году, - продолжили в МИД РФ. - Рассчитываем, что он также позволит преодолеть сохраняющиеся серьезные противоречия в позициях государств-участников по многим вопросам повестки дня обзорного процесса, прежде всего в области ядерного разоружения".

В министерстве также подчеркнули необходимость дополнительных усилий со стороны международного сообщества для возобновления диалога по созыву конференции по вопросу создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения, о чем также шла речь на сессии комитета.

"Российская делегация работала в пользу сбалансированного подхода к трем основным составляющим ДНЯО: разоружение, нераспространение и мирное использование атомной энергии. Только такой подход позволит в полной мере реализовать заложенный в договоре потенциал. Подтверждаем настрой на инклюзивную и открытую работу со всеми государствами-участниками в интересах успеха обзорного процесса", - заключили в МИД РФ.