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МИД РФ: новая сессия комитета по подготовке конференции по ДНЯО пройдет весной 2018 года

Политика
12 мая, 18:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Среди основных итогов закрывшейся сессии в министерстве назвали подтверждение со стороны всех государств-участников ДНЯО значения договора в качестве "краеугольного камня" международной стабильности

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Следующая сессия Подготовительного комитета Конференции 2020 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) пройдет в Женеве 23 апреля - 4 мая 2018 года. Об этом сообщили в МИД РФ, комментируя итоги завершившейся в пятницу первой сессии.

Экспертное мнение

Автор: ГОРБАЧЕВ Михаил Горбачев
Михаил

Михаил Горбачев: пора запретить ядерное оружие и войну

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Закрывшаяся сессия прошла в Вене. Среди ее основных итогов в Министерстве иностранных дел назвали подтверждение со стороны всех государств-участников ДНЯО непреходящего значения договора в качестве "краеугольного камня" международной стабильности и центрального элемента современной системы глобальной безопасности. "Такой настрой послужит хорошей отправной точкой для дальнейшего обзорного процесса, который завершится конференцией в 2020 году, - продолжили в МИД РФ. - Рассчитываем, что он также позволит преодолеть сохраняющиеся серьезные противоречия в позициях государств-участников по многим вопросам повестки дня обзорного процесса, прежде всего в области ядерного разоружения".

В министерстве также подчеркнули необходимость дополнительных усилий со стороны международного сообщества для возобновления диалога по созыву конференции по вопросу создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения, о чем также шла речь на сессии комитета.

"Российская делегация работала в пользу сбалансированного подхода к трем основным составляющим ДНЯО: разоружение, нераспространение и мирное использование атомной энергии. Только такой подход позволит в полной мере реализовать заложенный в договоре потенциал. Подтверждаем настрой на инклюзивную и открытую работу со всеми государствами-участниками в интересах успеха обзорного процесса", - заключили в МИД РФ.

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