Депутат Госдумы: вслед за георгиевской ленточкой на Украине попытаются запретить Солнце

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сравнил запрет георгиевской ленточки на Украине с действиями фашистов и с иронией предположил, что следующим шагом киевских властей может быть попытка запрета Солнца.

"Я могу привести только такое сравнение, что завтра они попытаются запретить Солнце", - сказал депутат ТАСС.

"Начали с запрета русского языка, потом перешли к запрету коммунистической символики, сейчас пошли дальше - уже добрались до царской России", - добавил он. По мнению Калашникова, действия властей на Украине "идут по прямой аналогии с нацистским режимом".

Отвечая на вопрос о том, какие ответные меры может принять Россия, парламентарий предположил, что "Госдума может принять заявление" по этому поводу. "Я не могу говорить за (всю) Госдуму, но, наверное, мы можем направить заявление (палаты) в международные организации", - сказал он, усомнившись при этом, что эти организации должным образом отреагируют.

Запрет ленточки

Ранее во вторник Верховная рада запретила использование георгиевской ленточки. За соответствующее решение проголосовали 238 парламентариев из 226 необходимых. Автор законопроекта, депутат от фракции "Народного фронта" Антон Геращенко, выступая с трибуны Рады, пояснил, что таким образом украинский парламент противодействует "российской агрессии на Украине", так как считает георгиевскую ленту ее символом.

Административное наказание не будет касаться ветеранов Великой Отечественной войны, в наградах которых присутствуют элементы ленточки, а также экспозиций музеев. Согласно новому закону, наказание за публичную демонстрацию георгиевской ленты на Украине будет предполагать штраф от 850 гривен до 2550 гривен (от $32 до $96) с конфискацией ленты. За повторное в течение года нарушение этого закона может быть применен штраф до 5100 гривен ($192) или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией ленточки.