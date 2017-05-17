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Захарова: СМИ в США становятся игроками в политической борьбе

Политика
17 мая, 23:35 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева

Спикер МИД РФ подчеркнула, что это наносит большой ущерб и сотрудничеству, и доверию людей к традиционным СМИ

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МАДРИД, 17 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Средства массовой информации в США превращаются в игроков в политической борьбе. Об этом заявила в Мадриде официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы провели консультации с моей испанской коллегой, главой информационного департамента МИД, обсудили и практические вопросы, взаимодействие пресс-служб МИД двух государств и подходы к ряду международных вопросов в информационном контексте, особое внимание уделили и борьбе с распространением недостоверной информации", - рассказала она. "Мы подумали, как можно было бы этому злу XXI века противостоять, поделились нашим опытом о создании соответствующего раздела на сайте МИД, - отметила Захарова. - Испанские коллеги также страдают от недостоверной информации".

"Мы согласились, что это наносит большой ущерб и сотрудничеству, и доверию людей к традиционным СМИ, - рассказала официальный представитель МИД. - Нужно вырабатывать механизмы, которые бы не давали распространяться лжеинформации". Захарова подчеркнула, что "в основном проблема заключается в том, что очень много цитируют из американских СМИ". "К сожалению, американский мейнстрим является смыслообразующим в информационном пространстве европейских СМИ", - считает она.

По ее словам, "музыку заказывают именно американские медиа", которые "вносят хаос в мировое информационное пространство, что и называется распространением дезинформации". "Это феномен, который возник в последние годы, а именно - вопреки сложившимся традициям, когда СМИ годами накапливали свой авторитет путем проверки фактов, сейчас доминирует совершенно другой подход - использование информации заведомо недостоверной для формирования определенного предвзятого подхода либо его подтверждения", - добавила Захарова. "Западные СМИ, впереди стоят американские, допустили то, что СМИ никогда не должны допускать, поскольку с этого момента они перестают быть СМИ и становятся инструментом, - сказала официальный представитель МИД. - Они позволили использовать себя в политической борьбе".

"В США никто этого не скрывает: СМИ делятся на кланы, подчиняются политическим и финансовым кланам, обслуживают их интересы", - считает Захарова. По ее мнению, "СМИ в США сами становятся игроками в политической борьбе". "Последние истории, которые были раскручены вокруг российско- американских контактов, настолько абсурдны, что еще пару лет назад такое сложно было бы вообразить, а сегодня это реальность, - подчеркнула Захарова. - Ее даже комментировать невозможно, потому что комментировать абсурд - самим скатываться на уровень абсурда, но не комментировать - это значит давать зеленый свет этим пресловутым фейковым новостям".

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Захарова, Мария Владимировна
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