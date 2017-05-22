Депутат просит прокуратуру проверить высказывания замглавы Transparency о Поклонской

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев направил запрос в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить высказывание замглавы российского отделения Transparency International Ильи Шумановао Наталье Поклонской.

Ранее депутат, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, возглавляющая комиссию Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, в интервью RNS предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и российского отделения Transparency International. Шуманов в ответ на это заявление написал в Facebook, что "хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору".

"Комитет полагает, что это публичное заявление сделано с целью оказания неправомерного воздействия на депутата Госдумы Наталью Поклонскую в связи с осуществлением ею должностных полномочий по вопросам деятельности данной некоммерческой организации", - говорится в обращении генеральному прокурору России Юрию Чайке.

"Мы считаем необходимым проведение проверки в отношении высказываний замглавы Transparency International Russia Ильи Шуманова в отношении представителя власти, - пояснил Пискарев. - И в случае выявления нарушений российского законодательства просим принять соответствующие меры прокурорского реагирования".