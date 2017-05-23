Медведев выразил глубокие соболезнования родным погибших в результате теракта в Манчестере

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Теракт в Манчестере показал, что мировое сообщество должно объединиться и противостоять терроризму. Об этом написал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети Facebook.

"Бесчеловечный теракт унес жизни ни в чем не повинных детей и взрослых в Манчестере. Мои глубокие соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. Произошедшее еще раз показало, что мировое сообщество должно объединиться и противостоять терроризму", - написал премьер.

По последним данным, в результате теракта погибли 22 человека и 58 получили ранения.