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Медведев выразил глубокие соболезнования родным погибших в результате теракта в Манчестере

Политика
23 мая, 16:11 дата обновления: 23 мая, 16:26 UTC+3

По словам премьера, произошедшее еще раз показало, что мировое сообщество должно объединиться и противостоять терроризму

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Теракт в Манчестере показал, что мировое сообщество должно объединиться и противостоять терроризму. Об этом написал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети Facebook.

"Бесчеловечный теракт унес жизни ни в чем не повинных детей и взрослых в Манчестере. Мои глубокие соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. Произошедшее еще раз показало, что мировое сообщество должно объединиться и противостоять терроризму", - написал премьер.

По последним данным, в результате теракта погибли 22 человека и 58 получили ранения.

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