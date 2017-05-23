Путин подтвердил Мэй готовность к сотрудничеству в борьбе с террором

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования премьер-министру Великобритании Терезе Мэй в связи с трагическими последствиями террористического акта, совершенного на стадионе Манчестера. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Решительно осуждаем это циничное, бесчеловечное преступление. Рассчитываем, что его заказчики не уйдут от заслуженного наказания", - подчеркнул Путин в телеграмме.

Глава государства "подтвердил готовность к наращиванию антитеррористического сотрудничества с британскими партнерами - как на двусторонней основе, так и в рамках широких международных усилий".

Путин передал слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел 22 мая примерно в 22:35 по местному времени (00:35 мск вторника), сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Произошедшее квалифицировано как теракт. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, еще 59 пострадали.