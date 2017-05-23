Клинцевич: США потеряли интерес к Украине

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Украина уже не интересна США как стратегический партнер, тратить деньги на нее больше никто не хочет, что называется "поматросили и бросили". Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя решение Вашингтона оставить Киев без военных субсидий.

"Украина уже не является даже маленькой козырной картой в игре с Россией, и тратить на нее деньги никто не горит желанием - ни в США, ни в Европе. Она им совершенно не интересна. Американцы, не склонные в силу своего менталитета к сглаживанию углов, без лишних слов приняли решение прекратить Украине бесплатную военную помощь, тем самым дав ясно понять, что эта страна не входит в число приоритетов США", - сказал сенатор.

Евросоюз, в свою очередь, "откупился от Украины, введя с ней безвизовый режим", считает Клинцевич.

По его словам, к этому все шло с первых дней победы на Украине сил цветной революции, о чем Киев был предупрежден многократно. "Изначально было ясно, что США и крупные европейские державы не рассматривают Украину как своего стратегического партнера, а просто используют ее. Что называется, поматросили и бросили", - сказал Клинцевич.

По его мнению, теперь Украине придется как-то выживать самой. "Но ее нынешние власти никогда не умели этого делать и уже вряд ли научатся", - считает сенатор.

Ранее руководитель Административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни подтвердил планы США прекратить безвозмездные военные субсидии Украине, Пакистану, Вьетнаму и ряду других стран. Вместо этого указанным государствам будут предложены кредиты. При этом помощь Израилю, Иордании и Египту американские власти собираются оставить безвозмездной.