Клинцевич: США потеряли интерес к Украине

Смирнов: НОАК готова тестировать спортсменов, впервые пришедших в сборную РоссииСпорт 23 мая, 18:11
Смирнов: реализацию плана по борьбе с допингом должна контролировать независимая комиссияСпорт 23 мая, 18:06
Глава разведуправления Пентагона: США не считают Украину своим союзникомМеждународная панорама 23 мая, 17:57
Василий Титов: Минспорт и Минобрнауки должны разработать единый стандарт спортшколСпорт 23 мая, 17:53
Сотрудники WADA приедут в Москву до 28 мая для оказания поддержки в восстановлении РУСАДАСпорт 23 мая, 17:51
Чернышенко: КХЛ примет непопулярные меры по отношению к клубам с госфинансированиемСпорт 23 мая, 17:49
Челябинский "Прогресс" получил кредит в размере 430 млн руб. при поддержке Корпорации МСПБанк историй успеха 23 мая, 17:47
Обыски в "Гоголь-центре" завершеныПроисшествия 23 мая, 17:46
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфономЭкономика и бизнес 23 мая, 17:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Украина уже не интересна США как стратегический партнер, тратить деньги на нее больше никто не хочет, что называется "поматросили и бросили". Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя решение Вашингтона оставить Киев без военных субсидий.
"Украина уже не является даже маленькой козырной картой в игре с Россией, и тратить на нее деньги никто не горит желанием - ни в США, ни в Европе. Она им совершенно не интересна. Американцы, не склонные в силу своего менталитета к сглаживанию углов, без лишних слов приняли решение прекратить Украине бесплатную военную помощь, тем самым дав ясно понять, что эта страна не входит в число приоритетов США", - сказал сенатор.
Евросоюз, в свою очередь, "откупился от Украины, введя с ней безвизовый режим", считает Клинцевич.
По его словам, к этому все шло с первых дней победы на Украине сил цветной революции, о чем Киев был предупрежден многократно. "Изначально было ясно, что США и крупные европейские державы не рассматривают Украину как своего стратегического партнера, а просто используют ее. Что называется, поматросили и бросили", - сказал Клинцевич.
По его мнению, теперь Украине придется как-то выживать самой. "Но ее нынешние власти никогда не умели этого делать и уже вряд ли научатся", - считает сенатор.
Ранее руководитель Административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни подтвердил планы США прекратить безвозмездные военные субсидии Украине, Пакистану, Вьетнаму и ряду других стран. Вместо этого указанным государствам будут предложены кредиты. При этом помощь Израилю, Иордании и Египту американские власти собираются оставить безвозмездной.