Патрушев: РФ готова оказывать помощь в расследовании пострадавшим от терроризма странам

ЗАВИДОВО (Тверская область), 24 мая. /ТАСС/. Россия готова оказывать пострадавшим от атак террористов странам, в том числе Великобритании и Филиппинам, помощь в расследовании этих преступлений. Смотрите также Расследование теракта на стадионе в Манчестере. Хроника событий Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая на Восьмой международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"Буквально за последние несколько дней кровавые теракты прошли в целом ряде государств - в том числе позавчера вечером в Великобритании и вчера днем на Филиппинах", - напомнил Патрушев. "Полагаю важным выразить нашу солидарность и поддержку семьям погибших и пострадавших. Организаторы терактов должны понести заслуженное наказание. Россия, надеюсь, так же, как и ваши страны, готова оказывать государствам, пострадавшим от рук террористов, всестороннюю помощь в расследовании этих деяний", - обратился Патрушев к участникам форума. Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что терроризм остается одной из основных угроз для всего мирового сообщества. "Это зло требует от нас коллективного ответа и выработки совместных подходов", - отметил Патрушев. Теракты в Великобритании и на Филиппинах Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел 22 мая примерно в 22:35 по местному времени (в 00:35 мск во вторник), сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство, приведенное в действие террористом-смертником, сработало за пределами концертного зала - в фойе. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, еще 59 получили ранения. Полиция объявила, что исполнителем теракта стал 22-летний Салман Абеди. По информации СМИ, он родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии. Во вторник в филиппинской провинции Минданао, где происходят вооруженные столкновения между военными и боевиками из группировки, связанной с запрещенной в РФ организацией "Исламское государство" (ИГ), было введено военное положение. В городе Марави военные блокировали квартиру, в которой находятся вооруженные боевики группировки "Мауте". По данным спецслужб, среди боевиков, блокированных военными в Марави, находится главарь другой экстремистской группировки, "Абу Сайяф" Иснилон Хапилон. Группировки "Мауте" и "Абу Сайяф" присягнули на верность ИГ. В связи с обострением ситуации президент Филиппин Родриго Дутерте сократил срок визита в РФ.

Интернет как средство дестабилизации

Секретарь Совбеза также затронул тему кибератак. По мнению Патрушева, интернет и другие цифровые технологии все чаще применяются для подрыва национального суверенитета государств, защита компьютерной инфраструктуры становится не менее важна, чем охрана границ.

По словам Патрушева, уязвимость в области цифровых технологий может нести угрозу личности, обществу и государству. "Виртуальное пространство активно используется организованной преступностью, в том числе в целях вербовки террористов и пропаганды экстремистских идей. Сеть интернет и другие современные технологии все чаще применяются в процессе дестабилизации государств для вмешательства в их внутренние дела и подрыва национального суверенитета", - сказал секретарь Совбеза РФ, подчеркнув, что "проблема защиты компьютерной инфраструктуры не менее сложна, чем защита государственных рубежей".

"Возникающие вызовы в киберпространстве не имеют границ и требуют от нас применения коллективных подходов", - заключил Патрушев.

Противодействие киберугрозам типа WannaCry

Патрушев отметил, что Россия выступает за сотрудничество всех стран мира для противодействия киберугрозам, подобным недавней глобальной хакерской атаке с использованием вируса WannaCry.

Он напомнил, что недавно одновременной компьютерной атаке подверглись 200 тыс. пользователей в 150 странах, в результате чего от действий киберпреступников пострадали многие международные компании и государственные структуры. "Наличие стойких алгоритмов шифрования в распространенном вирусе свидетельствует о привлечении к его разработке специалистов высокого профессионального уровня", - заметил Патрушев.

"Для противодействия подобным угрозам всем странам мира необходимо тесно сотрудничать в области информационной безопасности", - уверен секретарь Совбеза РФ.

По словам Патрушева, основной части информационных систем российских органов власти, финансовых учреждений и предприятий удалось своевременно зафиксировать попытки проникновения вируса и избежать серьезных последствий. "При этом уязвимыми оказались только те структуры, которые не завершили создания своих сегментов государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак", - подчеркнул секретарь Совета безопасности РФ.

12 мая хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows с использованием вируса- шифровальщика WannaCry - для снятия блокировки с зараженных компьютеров злоумышленники требовали перечислить деньги. По данным Европейского полицейского агентства, жертвами этой атаки стали не менее 200 тыс. физических и юридических лиц в 150 государствах. Наибольшее число попыток взлома было зафиксировано в России, где воздействию подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных ведомств, в том числе Сбербанка, мобильного оператора "Мегафон", МВД и МЧС.

О взаимодействии спецслужб

Противодействие международной организованной преступности требует взаимодействия спецслужб затронутых этой проблемой стран. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая на Восьмой международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"Эффективное противостояние международной оргпреступности возможно только совместными и скоординированными усилиями спецслужб государств, на территории которых она действует", - сказал он.

По словам Патрушева, в настоящее время фиксируется активное использование международными преступными группировками "современных средств коммуникаций и электронных платежей для незаконного оборота наркотических веществ".

"Не менее актуальной для всего мирового сообщества является проблема деятельности криминальных структур, организующих нелегальную миграцию. Требуется эффективный учет быстро меняющихся угроз в сфере миграции в работе правоохранительных органов", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

Он отметил, что на форуме пройдет несколько круглых столов по темам борьбы с запрещенной в РФ террористическая группировкаИГ, противодействия "цветным революциям" и другим инструментам дестабилизации государств, а также по вопросам военно-политической обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Убежден, что выработанные нами рекомендации будут востребованы как на национальном, так и на международном уровнях, позволят укрепить решимость и политическую волю в деле поиска коллективного ответа на новые вызовы и угрозы современности, поскольку совершенно очевидно, что в одиночку государства не в состоянии им противостоять", - сказал Патрушев, заключив, что "не существует альтернативы выработке коллективных подходов к совершенствованию международно-правовой базы, направленной на обеспечение равной и неделимой безопасности для всех стран мира".