В Кремле не известно о "бесцеремонных" действиях следствия при обысках в "Гоголь-центре"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. В Кремле не известно о "бесцеремонных" действиях правоохранительных органов при обысках в "Гоголь-центре".

"Мы не обладаем какой-то информацией о какой-то бесцеремонности, о каких-то процессуальных нарушениях, которые были допущены при этом (обыске в "Гоголь-центре")", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отказался комментировать действия следственных органов. "В остальном действия следственных органов комментировать не можем, в данном случае можно только сказать, что, безусловно, кого-то в чем-то обвинить правомочен только суд", - отметил представитель Кремля.

Песков признался, что ему не известно о поступлении в администрацию главы государства письма директора Большого театра Владимира Урина.

Как сказал журналистам сам Урин, в письме президенту России Владимиру Путину он изложил свое видение ситуации вокруг следственных действий в отношении художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова.

"У меня есть своя позиция по этому поводу, что мы имеем дело с художником, с выдающимся режиссером и так далее, то как это было сделано, мне кажется, неправильно. Это первая сторона вопроса. Более того могу сказать, он художник, человек не отвечающий за финансовую составляющую, с моей точки зрения. Я думаю, что тут свое дело сделали и средства массовой информации, которые не имеют достаточно информации... Я высказал свою точку зрения по этому поводу в письме на имя президента", - сказал Урин журналистам. При этом он не пояснил, что именно написал в письме президенту.

Гендиректор Большого театра также выразил надежду, что расследование будет предельно объективным и в рамках закона. Говоря о влиянии СМИ на ситуацию, Урин отметил, что представители прессы не обладают полной информацией, а реагируют исключительно на имя. "Люди не разбираются в ситуации, и возникает во всех средствах массовой информации, что главный виновник в этой ситуации, которая заключается в финансовой разборке, - это Кирилл Серебренников. Это неправильно", - считает Урин.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что обыски у Серебренникова проходили в рамках уголовного дела о хищении около 200 млн руб., выделенных из бюджета на проект развития и популяризации современного искусства в 2011-2014 годах. Иванова пояснила ТАСС, что уголовное дело возбуждено по факту хищения в 2014 году бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных автономной некоммерческой организации "Седьмая студия".