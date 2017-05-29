МИД РФ осуждает новый ракетный запуск КНДР

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Россия осуждает новый ракетный пуск КНДР и призывает стороны в регионе к сдержанности. Об этом заявил первый замглавы МИД РФ Владимир Титов.
"Естественно, мы осуждаем, озабочены развитием ситуации, но одновременно мы призываем наших партнеров, с которыми работаем по этой теме, к проявлению сдержанности, в том числе в отношении военной активности в этом регионе", - сказал он.
Как сообщило ранее Министерство обороны Японии, КНДР запустила ракету малой дальности серии Scud. Она пролетела примерно 450 км и упала в пределах японской исключительной экономической зоны. Токио по дипломатическим каналам заявил Пхеньяну протест, назвав ракетный запуск прямым нарушением действующих резолюций Совета Безопасности ООН.