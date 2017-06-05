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РФ считает провокацией заявления, что зоны деэскалации ведут к разделу Сирии

Политика
5 июня, 13:08 дата обновления: 5 июня, 13:34 UTC+3

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что эти заявления сродни тому, как обыгрывалась ситуация в Алеппо

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Россия считает провокационными утверждения о том, что зоны деэскалации ведут к разделу Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что речь идет не о создании предпосылок к разделу Сирии, как бы этого кому не хотелось, - обратил внимание министр. - Речь идет о необходимости начать продвигаться к полному замирению, прекращению огня, деэскалации по всей территории Сирии". "Но поскольку за один присест по всей стране такой режим ввести чрезвычайно сложно, то было решено начать с тех самых четырех зон, - продолжил он. - Эти зоны согласованы, сейчас идет работа над тем, чтобы окончательно договориться по конкретных деталям, связанным с обеспечением мониторинга, наблюдения за выполнением обязательств по прекращению огня и по деталям по обеспечению пунктов пропуска в зоны деэскалации и из них для гражданских лиц и гуманитарной помощи".

По словам главы МИД РФ, Москва многократно подчеркивает нацеленность данной временной меры на ее распространение на другие районы Сирии. "Несмотря на это, есть желающие предъявить претензии в отношении того, что инициаторы зон деэскалации ведут дело к разделу Сирии. Это неправда, выражаясь очень мягко, - сказал Лавров. - Это провокационные заявления, они сродни тому, как обыгрывалась ситуация в Алеппо".

"Когда были достигнуты договоренности в Восточном Алеппо по добровольному выходу оттуда боевиков с оружием, нас обвиняли в этнических чистках, кричали на весь мир, - отметил министр. - Сейчас уже десятки тысяч суннитов, которые покинули Восточный Алеппо, вернулись в свои дома и продолжают возвращаться. Ни одно прогрессивное СМИ, включая тех, кто поднимали шум, об этих фактах писать не хочет, либо им запрещают".

Вместе с тем, обратил внимание Лавров, "авторы оценок" по Восточному Алеппо не освещают гуманитарные аспекты штурма Мосула. "Это послесловие к тому, как свободные западные СМИ освещают действительность", - сказал глава МИД РФ.

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Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии
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