Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Саудовская Аравия и Катар просто люто друг друга ненавидят, и якобы слова катарского эмира об Иране - не более чем повод для нынешнего кризиса отношений.

Такое мнение высказал в беседе с ТАСС президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

"Саудовская Аравия и Катар люто ненавидят друг друга десятилетиями. Два салафитских государства, "любовь" как между большевиками и меньшевиками, - отметил Сатановский. - Это и попытки свержения прошлого, нынешнего режима в Катаре со стороны Саудовской Аравии, острые кризисы последнего времени из-за поддержки Дохой "Братьев-мусульман" (запрещенная в РФ террористическая организация) по всему миру".

"Катар, который лавирует "между струйками" - страна маленькая, но безумно богатая (а теперь еще и с молодым амбициозным эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани), взорвала ситуацию, - обратил внимание эксперт. - А тем более во главе Саудовской Аравии де-факто стоит не король, а его сын - Мухаммед бен Сальман. Ему тоже 31 год, он отмечен меньшей гибкостью, но куда большим упрямством и агрессивностью, чем эмир Катара".

По мнению президента Института, "по-русски говоря, на Катар "наехали все". "То ли реальная, то ли фейковая речь эмира по поводу того, что Иран вовсе не плох, это повод и не более чем", - убежден собеседник агентства. "Всем осточертела Al Jazeera, которая умеет свергать революционных диктаторов, президентов и королей и показала это в "арабскую весну". Поэтому Катар перегнул все палки, которые только можно было", - сказал эксперт.

Сатановский отметил, что Ирак, Кувейт и Оман остались в стороне от агрессивных нападок на Доху. "Иран высказался весьма жестко в отношении Саудовской Аравии. Если Катар поссорился с саудовцами, иранцы Катару помогут, - обратил внимание он. - "Против кого дружите" - это главный фактор на сегодняшний момент в мировой политике".

Собеседник агентства особо отметил, как ярко проявилось "арабское единство" в скандальном кризисе, "особенно после всех слов президента США Дональда Трампа об "арабском НАТО", после попыток сколотить аравийскую коалицию". "Ну вот и сколотили. Очень характерно", - констатировал президент Института Ближнего Востока.