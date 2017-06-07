Лавров обсудит с главой МИД Испании борьбу с терроризмом и ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудит в среду с главой МИД Испании Альфонсо Дастисом Кеседо ситуацию в Сирии и Ливии, на Украине и борьбу с террористической угрозой.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "в ходе переговоров планируется сверить часы по перспективам двустороннего партнерства в различных областях, текущее состояние отношений России с ЕС и НАТО, а также в рамках ОБСЕ и Совета Европы". "Предполагается обменяться мнениями по тематике борьбы с террористической угрозой, положению на Украине, ситуации вокруг Сирии и Ливии, а также по другим вопросам международной повестки дня", - добавила Захарова.

Борьба с терроризмом

В МИД РФ отметили, что одной из тем предстоящих переговоров станут совместные усилия в борьбе с терроризмом. "Главы внешнеполитических ведомств рассмотрят вопрос о проведении в ближайшее время очередного заседания двусторонней межведомственной рабочей группы по противодействию новым угрозам и вызовам", - указали в российском дипведомстве.

Во время посещения Мадрида в середине мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что хотя испанскому народу никогда не приходилось опасаться России, испанские военнослужащие в соответствии с обязательствами, принятыми в рамках НАТО, направляются в прибалтийские государства. При этом она указала, что "не слышала ни об одной конкретной акции или плане по противодействию международному терроризму со стороны НАТО, который бы успешно сработал". По мнению Захаровой, эта ситуация позволяет поставить вопрос о том, насколько Североатлантический альянс действительно обеспечивает безопасность Испании, а не занимается борьбой с мнимыми угрозами.

Экономическое сотрудничество

Отдельное внимание главы внешнеполитических ведомств двух стран уделят вопросам торгово-экономического взаимодействия. "Положительным фактором в этом контексте стало IX заседание межправительственной смешанной российско-испанской комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству 29 мая в Москве", - отметили в МИД РФ.

Итоги заседания комиссии продемонстрировали, что Москва и Мадрид способны развивать связи в экономической сфере, даже не смотря на введенные Евросоюзом санкции. Среди результатов работы межправительственной комиссии - договоренность о поставках сжиженного природного газа в Испанию. Как сообщил глава "Новатэка" Леонид Михельсон, заключен 25-летний контракт общим объемом более €30 млрд на реализацию 2,5 млн тонн сжиженного природного газа с "Ямал СПГ". "Роснефть" прорабатывает проект по бункеровке судов в испанском порту Альхесирас, испанские компании интересуются участием в проекте "Новатэка" по сжижению газа "Арктик СПГ-2" и трейдинге СПГ.

После заседания межправительственной комиссии 29 мая представителей испанского бизнеса принял премьер-министр Дмитрий Медведев.

Развиваются контакты и в туристической сфере. По данным организации Frontur, которая отслеживает прибытие иностранцев в королевство, поток туристов из РФ в Испанию за первые четыре месяца года вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Средиземноморский регион

Испания традиционно является влиятельной державой в Средиземноморье. Одной из главных проблем в регионе остается ситуация в Ливии, где продолжаются переговоры между главой заседающего в Триполи правительства национального согласия Фаизом Сараджем и командующим Ливийской национальной армией фельдмаршалом Халифой Хафтаром о формировании единого правительства страны.

Другой проблемой, которую очевидно также затронут министры, станет ситуация в Средиземноморье и на Ближнем Востоке после разрыва рядом арабских стран, в том числе Египтом и Саудовской Аравией, дипломатических отношений с Катаром. Как сообщили в МИД РФ, министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани 5 июня выразил серьезную обеспокоенность возникновением нового очага напряженности внутри арабского мира.