Крашенинников: присяга при приеме в гражданство России будет произноситься лично

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Присяга или клятва при приеме в гражданство будет произноситься лично. Об этом в среду ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, комментируя итоги первого заседания рабочей группы по созданию текста такой присяги.
"Присяга должна будет произноситься лично", - сказал Крашенинников. Он подтвердил, что было принято решение ввести ее текст в закон о гражданстве РФ. "Это возможно путем внесения поправок ко второму чтению законопроекта об отзыве решения о приеме в гражданство осужденных за терроризм", - не исключил глава комитета. "Мы также определились, что клятва должна быть основана на законах и Конституции РФ, быть четкой и лаконичной", - добавил он.
Крашенинников также сообщил, что к разработке текста присяги могут быть привлечены филологи-специалисты, а не только депутаты Госдумы. "Это, конечно, правовая вещь, но нужен и профессиональный лингвистический подход. Сейчас ждем предложений от всех фракций", - сказал он.
Рабочая группа по созданию текста присяги при приеме в гражданство РФ была создана в Госдуме накануне во главе с вице-спикером палаты Владимиром Васильевым. В ее состав вошли представители всех четырех думских фракций.
Свой текст присяги пока представил только лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Вступая в гражданство России, я испытываю неописуемый восторг, что с сегодняшнего дня я гражданин самой великой страны на этой земле. И я никогда не предам тебя, Россия, никогда не смогу идти на поводу у твоих врагов и всегда буду гордиться, что я твой сын. И эти шесть букв - Россия - всегда будут жечь мое сердце самой высокой любовью к моей великой Родине", - так начинается предложенный ЛДПР текст клятвы, который есть в распоряжении ТАСС.
"И я никогда не смогу предать тебя, изменить тебе, и моя любовь к тебе выше, чем любовь к самой любимой женщине, более святая, чем любовь к родителям. Я вечный твой сын, я всегда с тобой, моя любимая Родина. И пусть будут прокляты все твои недруги и враги, Россия. Мы никогда не отдадим никому ни пяди нашей земли", - говорится в проекте.
"Пусть задохнутся от злобы все, кто питает ненависть к России, а мы всегда будем гордиться и любить нашу великую Родину. И пусть отсохнут мои руки и ноги, если я когда-либо перейду на сторону врага. И пусть мертвым будет мой язык, если когда-либо я скажу хоть одно плохое слово в адрес моей страны - России", - отмечается также в тексте ЛДПР.
6 июня президент России Владимир Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным предложил подумать над введением церемонии принесения клятвы или присяги для тех, кто вступает в гражданство РФ. В ответ Володин подчеркнул, что нижняя палата парламента изучит международный опыт в этом вопросе и с учетом этого опыта, а также российских традиций предложит главе государства на утверждение текст присяги или клятвы на верность стране, "чтобы гражданин, который получает гражданство, становится гражданином Российской Федерации, понимал ответственность этого решения".