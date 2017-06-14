В Госдуме объявлен конкурс на лучший текст присяги при приобретении гражданства РФ

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству объявил конкурс на лучший текст присяги при приобретении гражданства РФ. Об этом сообщается на официальном сайте комитета.

"Комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству предлагает всем желающим прислать свой вариант текста присяги, которую будут произносить лица, принимаемые в гражданство РФ", - говорится в сообщении. Предложения рекомендуется направлять на электронную почту комитета.

Пока свои варианты присяги в комитет представили только вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

15 июня в Госдуме состоится расширенное заседание рабочей группы по подготовке текста присяги при приобретении гражданства РФ, которую возглавит вице-спикер палаты Владимир Васильев. В ее состав войдут представители всех думских фракций. В качестве экспертов к работе группе приглашены присоединиться глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, кинорежиссер, сценарист и продюсер Никита Михалков, ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Маргарита Русецкая.

Как ранее сообщал ТАСС председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, текст присяги может быть составлен к 3 июля в рамках подготовки ко второму чтению законопроекта об отзыве решения о вступлении в гражданство РФ для осужденных за терроризм. Сам закон, по словам депутата, скорее всего, будет принят до конца весенней сессии палаты, последнее пленарное заседание которой намечено на 21 июля.

6 июня президент России Владимир Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным предложил подумать над введением церемонии принесения клятвы или присяги для тех, кто вступает в гражданство РФ. В ответ Володин подчеркнул, что нижняя палата парламента изучит международный опыт в этом вопросе и с учетом этого опыта, а также российских традиций предложит главе государства на утверждение текст присяги или клятвы на верность стране, "чтобы гражданин, который получает гражданство, становится гражданином Российской Федерации, понимал ответственность этого решения".