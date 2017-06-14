Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Госдуме объявлен конкурс на лучший текст присяги при приобретении гражданства РФ

Политика
14 июня, 18:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Пока свои варианты присяги в комитет представили только вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский

Поделиться
Материал из 1 страницы
Лидер ЛДПР, член комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Жириновский, 14 июня

Лидер ЛДПР, член комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Жириновский, 14 июня

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству объявил конкурс на лучший текст присяги при приобретении гражданства РФ. Об этом сообщается на официальном сайте комитета.

"Комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству предлагает всем желающим прислать свой вариант текста присяги, которую будут произносить лица, принимаемые в гражданство РФ", - говорится в сообщении. Предложения рекомендуется направлять на электронную почту комитета.

Пока свои варианты присяги в комитет представили только вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

Смотрите также

Михалков, Русецкая и Федотов приглашены к работе над присягой при приеме в гражданство РФ

Текст присяги при приеме в гражданство РФ может быть разработан до 3 июля

Крашенинников: присяга при приеме в гражданство России будет произноситься лично

Путин предложил ввести клятву или присягу для тех, кто вступает в гражданство РФ

Жириновский подготовил текст клятвы для принимающих гражданство РФ

15 июня в Госдуме состоится расширенное заседание рабочей группы по подготовке текста присяги при приобретении гражданства РФ, которую возглавит вице-спикер палаты Владимир Васильев. В ее состав войдут представители всех думских фракций. В качестве экспертов к работе группе приглашены присоединиться глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, кинорежиссер, сценарист и продюсер Никита Михалков, ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Маргарита Русецкая.

Как ранее сообщал ТАСС председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, текст присяги может быть составлен к 3 июля в рамках подготовки ко второму чтению законопроекта об отзыве решения о вступлении в гражданство РФ для осужденных за терроризм. Сам закон, по словам депутата, скорее всего, будет принят до конца весенней сессии палаты, последнее пленарное заседание которой намечено на 21 июля.

6 июня президент России Владимир Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным предложил подумать над введением церемонии принесения клятвы или присяги для тех, кто вступает в гражданство РФ. В ответ Володин подчеркнул, что нижняя палата парламента изучит международный опыт в этом вопросе и с учетом этого опыта, а также российских традиций предложит главе государства на утверждение текст присяги или клятвы на верность стране, "чтобы гражданин, который получает гражданство, становится гражданином Российской Федерации, понимал ответственность этого решения".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Скачки на приз президента
Фото
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко заявил о подготовке нового законопроекта по реинтеграции Донбасса
2
Бизнесмен Михайлов просит взыскать с Навального и ФБК 500 тыс. руб. по иску о защите чести
3
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
4
Эксперты: поправки о мессенджерах и сим-картах защищают интересы граждан и бизнеса
5
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
6
Проезд в пригородных электричках Москвы подорожает с 1 июля
7
Белоруссия перестанет учитывать рубль в валютных резервах из-за перехода на методику МВФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама