Говорухин считает, что присяга при приеме в гражданство РФ должна быть краткой

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин считает, что присяга при приеме в российское гражданство должна быть краткой, и предлагает следовать примеру Канады и Нидерландов.

"Во-первых, мне кажется, что текст присяги должен быть кратким. Особенно приятно было читать краткие присяги в таких странах, как Канада, Нидерланды", - сказал Говорухин.

Он также заявил, что в тексте присяги должны содержаться только те обязательства, которые человек может выполнить.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что при принесении присяги при получении гражданства РФ должно подтверждаться намерение стать россиянином и понимание Конституции РФ. "Принципы принесения присяги: она должна носить личный характер, быть лаконичной, добровольной, осознанной. Должен быть также принцип неотвратимости", - сказал он.

Крашенинников также обратил внимание на важность публичного и личного принесения присяги в присутствии представителей власти. "Информация о приобретении гражданства должна публиковаться на соответствующем сайте", - добавил глава комитета

Член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Николай Сванидзе, со своей стороны, полагает, текст присяги должен быть кратким, сухим и "лишенным ненужного пафоса".

О присяге

Как ранее сообщал ТАСС председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, текст присяги может быть составлен к 3 июля в рамках подготовки ко второму чтению законопроекта об отзыве решения о вступлении в гражданство РФ для осужденных за терроризм. Сам закон, по словам депутата, скорее всего, будет принят до конца весенней сессии палаты, последнее пленарное заседание которой намечено на 21 июля.

6 июня президент России Владимир Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным предложил подумать над введением церемонии принесения клятвы или присяги для тех, кто вступает в гражданство РФ. В ответ Володин подчеркнул, что нижняя палата парламента изучит международный опыт в этом вопросе и с учетом этого опыта, а также российских традиций предложит главе государства на утверждение текст присяги или клятвы на верность стране, "чтобы гражданин, который получает гражданство, становится гражданином Российской Федерации, понимал ответственность этого решения".