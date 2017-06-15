Путин: пока говорить о совместной деятельности с Японией на Курилах преждевременно

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что пока говорить о совместной хозяйственной деятельности с Японией на Курилах преждевременно.
"Мы исходим из того, что совместная работа на островах возможна, и мы к этому относимся так, что мы должны создавать благоприятные условия для решения территориальных проблем", - сказал глава государства журналистам после "Прямой линии". По его словам, "какую форму приобретут окончательные решения, мы пока не знаем". "Но без создания соответствующих условий, которые должны выражаться в повышении доверия сделать вообще ничего невозможно", - подчеркнул он.
Российский лидер отметил, что для работы с Японией на островах "есть и отягощающие эту проблему вопросы". "А именно - вопросы обеспечения безопасности, в том числе и в этом регионе, обязательства Японии перед своими союзниками", - уточнил он. По оценке Путина, "это все очень тонкие вещи, которые требуют очень тщательного и взвешенного рассмотрения при проработке". "В зависимости от того, как пойдет эта работа, будет принято окончательное решение (о совместной хозяйственной деятельности), говорить пока об этом преждевременно", - констатировал российский лидер.