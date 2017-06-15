Владимиров: чиновники, требующие платные справки с пострадавших от паводка, будут уволены

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СТАВРОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Чиновники, которые требуют у пострадавших от паводка на Ставрополье платно оформлять необходимые документы, будут уволены. Помощь получат все пострадавшие от стихии, сообщает сегодня пресс-служба губернатора края.
"Информация о том, что документы для людей в районе паводка якобы выдаются платно - это сигнал тревоги. Такое совершенно недопустимо. Если сообщение подтвердится, ответственные должностные лица будут немедленно уволены", - приводит пресс-служба слова губернатора Владимира Владимирова.
В четверг жительница Ставрополья в ходе "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила о том, что с нее требуют деньги за подготовку справок для пострадавших от паводка, из-за чего она не может получить компенсацию. Глава государства назвал такую ситуацию "полным бредом" и потребовал от Генпрокуратуры проверить, как идет работа по выплате средств, а от губернатора Ставропольского края Владимирова - немедленного ответа, куда ушли деньги на поддержку. Глава региона отправился на место - в село Краснокумское, чтобы лично разобраться в проблеме.
"На банковский счет домовладения заявительницы из села Краснокумское уже переведена компенсация в размере 60 тысяч рублей. Работа по оформлению выплат, в том числе,в связи с утратой имущества, на которую также претендует наша землячка, продолжается. И помощь придет ко всем, кто пострадал от стихии. Со своей стороны окажу любое содействие федеральным надзорным и контрольным органам, которые будут ее проверять", - прокомментировал губернатор.
Ранее в телефонном разговоре с корреспондентом ТАСС глава края сообщил, что средства, которые были выделены федеральным центром на ликвидацию последствий майского паводка на Ставрополье, пока еще не поступили в регион. "Как меня заверили, завтра 30% положенной суммы от 937 млн рублей переведут к нам в край", - сказал Владимиров.