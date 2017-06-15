Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Владимиров: чиновники, требующие платные справки с пострадавших от паводка, будут уволены

Политика
15 июня, 17:30 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 15, июня. /ТАСС

Помощь получат все пострадавшие от стихии, отметил губернатор

Поделиться
Материал из 1 страницы

СТАВРОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Чиновники, которые требуют у пострадавших от паводка на Ставрополье платно оформлять необходимые документы, будут уволены. Помощь получат все пострадавшие от стихии, сообщает сегодня пресс-служба губернатора края.

"Информация о том, что документы для людей в районе паводка якобы выдаются платно - это сигнал тревоги. Такое совершенно недопустимо. Если сообщение подтвердится, ответственные должностные лица будут немедленно уволены", - приводит пресс-служба слова губернатора Владимира Владимирова.

Смотрите также

Проблемы, получившие мгновенный отклик в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным"

В четверг жительница Ставрополья в ходе "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила о том, что с нее требуют деньги за подготовку справок для пострадавших от паводка, из-за чего она не может получить компенсацию. Глава государства назвал такую ситуацию "полным бредом" и потребовал от Генпрокуратуры проверить, как идет работа по выплате средств, а от губернатора Ставропольского края Владимирова - немедленного ответа, куда ушли деньги на поддержку. Глава региона отправился на место - в село Краснокумское, чтобы лично разобраться в проблеме.

"На банковский счет домовладения заявительницы из села Краснокумское уже переведена компенсация в размере 60 тысяч рублей. Работа по оформлению выплат, в том числе,в связи с утратой имущества, на которую также претендует наша землячка, продолжается. И помощь придет ко всем, кто пострадал от стихии. Со своей стороны окажу любое содействие федеральным надзорным и контрольным органам, которые будут ее проверять", - прокомментировал губернатор.

Ранее в телефонном разговоре с корреспондентом ТАСС глава края сообщил, что средства, которые были выделены федеральным центром на ликвидацию последствий майского паводка на Ставрополье, пока еще не поступили в регион. "Как меня заверили, завтра 30% положенной суммы от 937 млн рублей переведут к нам в край", - сказал Владимиров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
Страны
Россия
Персоны
Владимиров, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семь туристов из Китая упали на эскалаторе в московском метро
2
Германия и Австрия раскритиковали планы введения США санкций против РФ
3
Проблемы, получившие мгновенный отклик в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным"
4
Путин: только гражданин РФ может определить, кто будет возглавлять страну
5
Московский монорельс заменят трамваи
6
Епископ Тихон: экспертиза "екатеринбургских останков" выявила много новых фактов
7
Путин пообещал помощь тяжело больной девушке из Мурманской области
Темы дня
Загрузка...
Реклама