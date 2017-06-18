Ройзман не планирует принимать предложение ПАРНАС на выборах главы Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора Свердловской области от партии "Яблоко", несмотря на поддержку Партии народной свободы (ПАРНАС). Об этом он в воскресенье сообщил ТАСС.

"Я буду выдвигаться от партии "Яблоко", это случится на конференции, которая пройдет в среду в Москве. ПАРНАС просто выразила мне поддержку, так сделали еще несколько партий", - сказал он.

Ранее на собрании регионального отделения ПАРНАС тайным голосованием было принято решение выдвинуть Евгения Ройзмана в качестве кандидата в губернаторы Свердловской области.

17 июня региональное отделение партии "Яблоко" не смогло выбрать кандидата на выборы губернатора Свердловской области из-за несогласия с кандидатурой мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Глава регионального отделения партии Юрий Переверзев и еще 10 делегатов объявили о выходе из партии и покинули конференцию.

Ранее свердловский избирком принял документы от шести кандидатов на пост главы Свердловской области - врио губернатора региона Евгения Куйвашева ("Единая Россия"), депутата Екатеринбургской городской думы Дмитрия Сергина ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), депутата Законодательного собрания Свердловской области Дмитрия Ионина ("Справедливая Россия"), члена совета директоров "Плюс банка" Алексея Парфенова (КПРФ), Игоря Торощина (ЛДПР) и депутата Екатеринбургской городской думы Константина Киселева ("Зеленые").

Выборы главы Свердловской области назначены на 10 сентября 2017 года. Участвовать в них могут только кандидаты от политических партий, самовыдвижение не предусмотрено. Для допуска к предвыборной гонке кандидатам необходимо преодолеть так называемый муниципальный фильтр, то есть собрать подписи депутатов представительных органов и глав муниципальных образований, избранных прямыми выборами. Каждый претендент должен предоставить не менее 126 и не более 132 таких подписей.