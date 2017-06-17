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Ройзман не планирует вступать в "Яблоко"

Политика
17 июня, 12:12 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 17, июня. /ТАСС

При этом мэр Екатеринбурга собирается выдвигать свою кандидатуру от "Яблока" на выборы губернатора Свердловской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не планирует вступать в партию "Яблоко", от которой собирается выдвигать свою кандидатуру на выборы губернатора Свердловской области. Об этом он сообщил корреспонденту ТАСС.

"Не собираюсь вступать в партию "Яблоко". Я по-прежнему останусь беспартийным", - сказал Ройзман.

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Региональное отделение партии "Яблоко" не смогло  выбрать кандидата на выборы губернатора Свердловской области из-за несогласия с кандидатурой мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Глава регионального отделения партии Юрий Переверзев и еще 10 делегатов объявили о выходе из партии и покинули конференцию.

Однако, как сообщил  ТАСС основатель "Яблока" и председатель его политкомитета Григорий Явлинский, "раскола в партии нет".

Он добавил, что 19 июня, на федеральном бюро будет принято решение о лишении полномочий руководящих органов Свердловской организации партии. "Таким образом, бюро присвоит себе полномочия о выдвижении кандидата на выборы Свердловской области. Затем произойдет перерегистрация свердловского отделения, чтобы проверить всех, кто желает работать в партии. Потом перерегистрация, конференция и выборы новых свердловских руководящих органов", - сказал Явлинский, добавив, что формирование свердловской организации займет около двух месяцев.

Выборы губернатора

Выборы главы Свердловской области назначены на 10 сентября 2017 года. Участвовать в них могут только кандидаты от политических партий, самовыдвижение не предусмотрено. Для допуска к предвыборной гонке кандидатам необходимо преодолеть так называемый муниципальный фильтр, то есть собрать подписи депутатов представительных органов и глав муниципальных образований, избранных прямыми выборами. Каждый претендент должен предоставить не менее 126 и не более 132 таких подписей.

Ранее свердловский избирком принял документы от шести кандидатов на пост главы Свердловской области: врио губернатора региона Евгения Куйвашева ("Единая Россия"), депутата Екатеринбургской городской думы Дмитрия Сергина ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), депутата Законодательного собрания Свердловской области Дмитрия Ионина ("Справедливая Россия"), члена совета директоров "Плюс банка" Алексея Парфенова (КПРФ), Игоря Торощина (ЛДПР) и депутата Екатеринбургской городской думы Константина Киселева ("Зеленые").

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