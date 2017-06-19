Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Овсянников: продление ЕС санкций не скажется на развитии Севастополя

Политика
19 июня, 17:54 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский

Врио губернатора напомнил, что в городе действует режим СЭЗ, который способствует оживлению экономической ситуации и привлечению инвестиций

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июня. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Продление Евросоюзом на год санкций в отношении Крыма и Севастополя, о котором стало известно в понедельник, не скажется на развитии Севастополя. Такое мнение ТАСС высказал врио губернатора города Дмитрий Овсянников.

"За последние полгода у нас выросла на 40% собираемость налогов в сравнении с прошлогодним показателем. Это очень четкий маркер роста экономической активности. И это значит, что позитивный результат принятых нами мер перевешивает негативный результат введенных против нас санкций", - сказал Овсянников.

Помимо этого, врио губернатора напомнил, что в Севастополе действует режим свободной экономической зоны (СЭЗ), который приносит свои плоды в плане оживления экономической ситуации и привлечения инвестиций. Овсянников сообщил, что правительство Севастополя и федеральный власти работают над созданием эффективного механизма, который бы стимулировал в Севастополе дальнейшее увеличение объемов производства и вложение средств, как для действующих резидентов СЭЗ, так и для потенциальных инвесторов.

По словам Овсянникова, разработанный проект стратегии социально-экономического развития Севастополя до 2030 года предусматривает различные сценарии развития внешнеполитических отношений. "Стратегия предусматривает оптимальное использование конкурентных преимуществ нашего города, его сильных сторон и возможностей, а также учет слабых сторон и ограничений в разных обстоятельствах - как в случае отмены санкций, так и при возможности их сохранения и даже усиления. При любом из этих вариантов мы все равно будем расти и развиваться", - пояснил он.

Евросоюз 19 июня продлил на год санкции против Республики Крым и Севастополя. Ограничительные меры против крымских регионов являются частью санкционной политики ЕС в отношении России наряду с визовыми ограничениями против российских граждан и экономическими санкциями против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов.

Санкции Евросоюза в отношении Республики Крым и Севастополя включают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, любые европейские инвестиции на территории Крыма, включая приобретение там недвижимости, финансирование бизнеса, предоставление услуг, например туристических. Европейским судам запрещен вход в крымские порты, за исключением экстренных ситуаций. В Крым запрещен экспорт товаров и технологий в области транспорта, телекоммуникаций, энергетического сектора, нефтедобычи и нефтепереработки, добычи природных ресурсов, запрещено также оказание любых технических услуг компаниям, работающим в этих секторах.

Смотрите также

Аксенов назвал продление санкций ЕС против Крыма "глупой и аморальной" политикой

Кремль не согласен с санкциями и считает их вредными для самих инициаторов

Депутат Госдумы: санкции ЕС против Крыма стали бутафорией и свою задачу не выполняют

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Овсянников, Дмитрий Владимирович
Темы
Ситуация в Крыму Санкции в отношении России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меморандум между США и РФ о предотвращении инцидентов в ходе операций в Сирии. Досье
2
На Курском вокзале в Москве столкнулись два электропоезда
3
Случаи столкновения поездов в Москве и Московской области. Досье
4
Результаты ЕГЭ по русскому языку будут известны на пять дней раньше
5
СМИ: сирийской армии удалось спасти пилота сбитого коалицией истребителя
6
Пентагон считает эффективным канал между РФ и США по предотвращению конфликтов в Сирии
7
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
Темы дня
Загрузка...
Реклама