Овсянников: продление ЕС санкций не скажется на развитии Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июня. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Продление Евросоюзом на год санкций в отношении Крыма и Севастополя, о котором стало известно в понедельник, не скажется на развитии Севастополя. Такое мнение ТАСС высказал врио губернатора города Дмитрий Овсянников.

"За последние полгода у нас выросла на 40% собираемость налогов в сравнении с прошлогодним показателем. Это очень четкий маркер роста экономической активности. И это значит, что позитивный результат принятых нами мер перевешивает негативный результат введенных против нас санкций", - сказал Овсянников.

Помимо этого, врио губернатора напомнил, что в Севастополе действует режим свободной экономической зоны (СЭЗ), который приносит свои плоды в плане оживления экономической ситуации и привлечения инвестиций. Овсянников сообщил, что правительство Севастополя и федеральный власти работают над созданием эффективного механизма, который бы стимулировал в Севастополе дальнейшее увеличение объемов производства и вложение средств, как для действующих резидентов СЭЗ, так и для потенциальных инвесторов.

По словам Овсянникова, разработанный проект стратегии социально-экономического развития Севастополя до 2030 года предусматривает различные сценарии развития внешнеполитических отношений. "Стратегия предусматривает оптимальное использование конкурентных преимуществ нашего города, его сильных сторон и возможностей, а также учет слабых сторон и ограничений в разных обстоятельствах - как в случае отмены санкций, так и при возможности их сохранения и даже усиления. При любом из этих вариантов мы все равно будем расти и развиваться", - пояснил он.

Евросоюз 19 июня продлил на год санкции против Республики Крым и Севастополя. Ограничительные меры против крымских регионов являются частью санкционной политики ЕС в отношении России наряду с визовыми ограничениями против российских граждан и экономическими санкциями против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов.

Санкции Евросоюза в отношении Республики Крым и Севастополя включают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, любые европейские инвестиции на территории Крыма, включая приобретение там недвижимости, финансирование бизнеса, предоставление услуг, например туристических. Европейским судам запрещен вход в крымские порты, за исключением экстренных ситуаций. В Крым запрещен экспорт товаров и технологий в области транспорта, телекоммуникаций, энергетического сектора, нефтедобычи и нефтепереработки, добычи природных ресурсов, запрещено также оказание любых технических услуг компаниям, работающим в этих секторах.