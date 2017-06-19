МИД РФ: опасно потакать попыткам Киева уйти от выполнения минских соглашений

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Россия считает опасным потакать попыткам Украины уйти от выполнения минских соглашений. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин в связи с высказыванием государственного секретаря США о том, что Москва и Киев "могут прийти к приемлемому решению в какой-то структуре помимо минских договоренностей, но с учетом обозначенных в них целей".

"Мы по-прежнему исходим из того, что альтернативы минским договоренностям для урегулирования внутриукраинского кризиса не существует, - отметил Карасин, ответ которого размещен на сайте МИД РФ. - Проблема с пробуксовкой их выполнения связана не с недостатками самого минского комплекса мер, который был одобрен лидерам стран "нормандской четверки" и Советом Безопасности ООН, а с отсутствием у властей в Киеве политической воли и способности выполнять взятые на себя обязательства".

"Считаем опасным потакать политическим играм, которые активно ведет Киев с одной единственной целью - сломать утвердившиеся переговорные форматы и уйти от выполнения своих обязательств по "Минску-2", - подчеркнул замглавы МИД РФ. - Разрушив минскую конструкцию, Киев, по сути, может создать своего рода прецедент неисполнения зафиксированных обязательств".

По его словам, такая позиция Украины "не дает никаких гарантий относительно того, что новые соглашения не постигнет та же участь".