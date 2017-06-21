ОДКБ представит в ОБСЕ доклад о борьбе с экстремизмом и незаконной миграцией

ВЕНА, 21 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) представит в среду на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) доклад о мерах по борьбе с наркотиками, терроризмом и экстремизмом. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

"Главная цель моего визита в Вену - это выступление на форуме ОБСЕ по вопросам сотрудничества в области безопасности. Я буду выступать с основным расширенным докладом о роли ОДКБ в обеспечении безопасности в зоне нашей ответственности", - рассказал Семериков.

"Моменты моего доклада будут посвящены вызовам и угрозам терроризма, какая угроза складывается в зоне нашей ответственности в целом в мире, какие мероприятия мы проводим, и как, на наш взгляд, было бы лучше повысить эффективность этих мероприятий. В этом русле будет выстроен доклад по борьбе с наркотиками, терроризмом и экстремизмом, с незаконной миграцией, и конечно же вопросы, связанные с нашей деятельностью политического сотрудничества и взаимодействия с международными организациями. Военное сотрудничество также будет учтено, то есть, что мы сегодня имеем и как будем двигаться дальше", - добавил замгенсека ОДКБ.

Борьба с вербовкой боевиков

Семериков также добавил, что ОДКБ проведет в этом году впервые крупномасштабную операцию "Наемник" по борьбе с вербовкой боевиков в ряды террористических организаций.

"Мы в этом году уже отрабатываем замысел, и с учетом всех факторов от группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) будем проводить специальную операцию "Наемник" на территории наших государств. Мы такую операцию не проводили никогда и в этом году планируем. Она будет проходить в рамках специальной операции наших правоохранительных органов и спецслужб наших государств по борьбе с наемничеством, вербовкой, с теми людьми, которые возвращаются после боевых действий", - рассказал Семериков.

Как отметил собеседник агентства, эти вопросы будут прорабатываться уже в этом году. "Сроки зависят от глав государств ОДКБ, только с их разрешения будет проводиться такая операция. Она пройдет впервые с участием всех государств - членов ОДКБ, в том числе на территории России", - добавил он.

Семериков привел в пример операцию "Канал" по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в конце мая - начале июня на территории всех государства ОДКБ.

"В операции участвовали поляки, иранцы, порядка 16 наблюдателей из других государств, и все сказали, что мы хотим быть участниками этой операции. Так, в результате обмена информацией иранцам удалось задержать на своей территории 8 тонн наркотиков. Всего в ходе операции на территории ОДКБ было задержано 16,5 тонн, она длилась в течение недели. Я думаю, что в будущем участие международных партнеров в таких операциях повысится", - подытожил он.

Миротворческие силы ОДКБ

По словам Семерикова, наблюдатели Совета Безопасности ООН заинтересованы в использовании миротворческого контингента ОДКБ и должны проработать вопрос использования этих сил.

"Мы провели переговоры, и цель была, чтобы наши миротворческие подразделения, наш миротворческий контингент ОДКБ получил сертификацию, чтобы он был готов выполнять те задачи, которые проводятся в операциях по поддержанию мира в миссиях ООН или по мандату Совета Безопасности ООН", - сказал Семериков в ответ на вопрос о сотрудничестве с ООН в деле миротворческих миссий.

"Мы создали контингент из 3,5 тыс. человек. Наблюдатели из ООН увидели наш потенциал, они сейчас поставили вопрос, как использовать наш потенциал. Они попросили нас создать милицейский миротворческий контингент численностью 30-40 человек на постоянной готовности, который можно использовать", - добавил собеседник агентства.

По его словам, параллельно была отработана дорожная карта, которая бы позволила на нормативно-законодательном уровне действовать по мандату Совбеза ООН. "Наши миротворческие силы готовы действовать по мандату СБ ООН, но надо получить этот мандат. Есть понимание, потенциал, который можно использовать, надо только формализовать этот вопрос. Теперь, чтобы его использовать, нам нужен нормативный акт между ОДКБ и ООН", - резюмировал Семериков.