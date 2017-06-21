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Бюро "Яблока" приостановило полномочия руководящих органов свердловского отделения партии

Политика
21 июня, 13:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

17 июня региональное отделение не смогло выбрать кандидата на выборы губернатора Свердловской области из-за несогласия с кандидатурой Евгения Ройзмана

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Бюро партии "Яблоко" единогласно приостановило полномочия руководящих органов регионального отделения Свердловской области, передает корреспондент ТАСС, присутствующий на заседании бюро. Решение было принято после того, как 17 июня региональное отделение партии не смогло выбрать кандидата на выборы губернатора Свердловской области из-за несогласия с кандидатурой мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Глава регионального отделения партии Юрий Переверзев и еще 10 делегатов объявили о выходе из партии и покинули конференцию.

С предложением приостановить полномочия руководства регионального отделения и провести перерегистрацию выступила председатель партии Эмилия Слабунова.

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"Когда региональное отделение сталкивается с таким поведением тех политиков, которые являлись ее руководителями, должны произойти все те процедуры в соответствии с нашим уставом, которые позволят вывести региональное отделение на новый виток своего развития. Я имею в виду проведение перерегистрации внутри регионального отделения. Для этого мы должны сейчас приостановить деятельность всех без исключения региональных органов: и председателя, и бюро регионального совета, и конференции", - сказала она. Это предложение поддержал основатель и глава федерального политкомитета "Яблока" Григорий Явлинский.

Слабунова заверила, что никакого кризиса в партии нет. "Это ни в коей мере не является проявлением кризиса ни в партии "Яблоко", ни даже проявлением кризиса в Свердловском региональном отделении, - заявила она. - Эта ситуация в конкретном отделении не помешает ни функционированию, ни развитию российской объединенной демократической партии "Яблоко".

При этом Слабунова полагает, что сложившаяся ситуация объясняется давлением властей на региональное отделение. "Не надеясь на все эти барьеры ("муниципальный фильтр" - прим. ТАСС), действующая власть сегодня предпринимает усилия к тому, чтобы не допустить активных, ярких политиков, которые могут составлять угрозу для недостаточно конкурентных, сильных кандидатов от партии власти", - заявила она.

Ожидается, что бюро "Яблока" 21 июня выдвинет Евгения Ройзмана кандидатом на выборах губернатора Свердловской области.

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