Самолеты НАТО не пытались сблизиться с бортом Шойгу при его возвращении из Калининграда

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Самолеты НАТО следовали на значительном расстоянии от борта министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтики на пути из Калининграда, не пытаясь сблизиться. Об этом передает корреспондент ТАСС, находившийся на борту.

Во время полета к эскорту российского лайнера присоединились истребители-бомбардировщики Су-34. Несколько самолетов НАТО сопроводили борт главы Минобороны на значительном расстоянии, не пытаясь сблизиться.

В среду днем натовский самолет F-16 попытался приблизиться к самолету министра обороны РФ, когда он следовал в Калининград, но между ним и российским лайнером встал истребитель Су-27, находящийся в эскорте. Су-27 "показал" натовцу вооружение, качнув крыльями. После этого натовский F-16 ретировался.

В Калининграде Шойгу провел выездное заседание коллегии военного ведомства, посвященное вопросам обеспечения безопасности на Западном стратегическом направлении.