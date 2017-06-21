Самолеты НАТО не пытались сблизиться с бортом Шойгу при его возвращении из Калининграда

РФС снял с "Амкара" запрет на регистрацию игроковСпорт 21 июня, 19:18
Воду в осажденном городе в Сирии качают при помощи солнечного генератораСоциальная ответственность 21 июня, 19:18
Экологи призывают приобретать вискозу у ответственных поставщиковСоциальная ответственность 21 июня, 19:05
В Москве пройдут лекции по управлению личными финансамиСоциальная ответственность 21 июня, 18:52
Поминальный камень и песни под дождем: в России отмечают 55-летие Виктора ЦояКультура 21 июня, 18:49
НАТО: в альянсе не знали, что Шойгу был на борту самолета, с которым сблизился F-16Международная панорама 21 июня, 18:32
Праздник "Алые паруса" в Петербурге посетят 80 тыс. гостей и миллионы зрителейОбщество 21 июня, 18:25
Польша приостановила прием российского газа из газопровода "Ямал-Европа"Экономика и бизнес 21 июня, 18:23
Эмре Джан: Санчес - изумительный футболист, но не единственный в сборной ЧилиСпорт 21 июня, 18:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Самолеты НАТО следовали на значительном расстоянии от борта министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтики на пути из Калининграда, не пытаясь сблизиться. Об этом передает корреспондент ТАСС, находившийся на борту.
Во время полета к эскорту российского лайнера присоединились истребители-бомбардировщики Су-34. Несколько самолетов НАТО сопроводили борт главы Минобороны на значительном расстоянии, не пытаясь сблизиться.
В среду днем натовский самолет F-16 попытался приблизиться к самолету министра обороны РФ, когда он следовал в Калининград, но между ним и российским лайнером встал истребитель Су-27, находящийся в эскорте. Су-27 "показал" натовцу вооружение, качнув крыльями. После этого натовский F-16 ретировался.
В Калининграде Шойгу провел выездное заседание коллегии военного ведомства, посвященное вопросам обеспечения безопасности на Западном стратегическом направлении.