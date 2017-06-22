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Источник: Тулеев может вернуться на работу уже на следующей неделе

Политика
22 июня, 16:16 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 22, июня. /ТАСС

Губернатор Кемеровской области сейчас проходит реабилитацию в больнице областного центра после операции, проведенной в Германии

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Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев

©  Артем Коротаев/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 22 июня. /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области 73-летний Аман Тулеев, который проходит реабилитацию в больнице областного центра после операции, проведенной в Германии, может выйти на работу уже на следующей неделе. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник во властных структурах Сибирского федерального округа.

"Тулеев уже на следующей неделе, возможно, выйдет на работу", - сказал собеседник агентства.

Тулеев возглавляет Кемеровскую область с июля 1997 года. В мае-июне этого года стали появляться слухи об его уходе с должности, порожденные долгим отсутствием политика на публике. Так, 9 мая он не участвовал в мероприятиях празднования Дня Победы, 22 мая пресс-служба областной администрации сообщила, что губернатор ушел в 10-дневный отпуск. Затем стало известно о продлении отпуска до 16 июня. 19 июня в областной администрации сообщили, что Тулеев вновь продлил отпуск, однако на этот раз дата его завершения не называлась.

Позже стало известно, что Тулеев проходит лечение в регионе после проведения платной операции на позвоночнике в немецкой клинике. Операция была плановой, решение о ней было принято еще в октябре 2016 года.

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