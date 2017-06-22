Кононов: уважение Австрии к советским памятникам может служить примером для Польши

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ВЕНА, 22 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Установка нового памятника советским солдатам в Австрии стала беспрецедентным примером положительного отношения к исторической памяти на фоне трудных переговоров по реализации подобных проектов в странах Восточной Европы. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов.
"Наша организация имеет свой опыт установки памятников за пределами России, и сегодняшнее событие в Австрии стоит особого внимания. Для нас это свидетельство того, что мы находим понимание, мы видим страны, которые помнят нашу общую историю, и которые не хотят ее стирать. Ведь на фоне той войны с памятником, которая ведется в ряде восточноевропейских государств, событие в Австрии - беспрецедентное", - отметил Кононов.
По его словам, австрийский пример должен служить назиданием другим европейским странам. "Мы в 2014 году инициировали установку простого памятного креста на захоронении советских военнопленных на Раковицком кладбище в Кракове в Польше, но там за три года мы не продвинулись ни на шаг, и не можем его установить, потому что не встречаем понимания, - подчеркнул собеседник агентства. - В Вене же мы встретили полное понимание. Официальные лица Австрии приняли участие в открытии памятника, австрийская сторона заложила фундамент".
Как признался исполнительный директор РВИО, "мы не просто восстанавливаем историческую память, отдаем дань памяти тем войнам, кто здесь лежит, а спустя более 70 лет мы говорим о произошедшем вместе с нашими австрийскими коллегами. За что им огромная благодарность". "Для нас очень важно, что в Вене появилось еще одно памятное место, куда можно прийти и возложить цветы, поклониться и вспомнить историю", - подытожил Кононов.
Обелиск советским военнопленным, погибшим в австрийской столице с 1941 по 1945 год, открыли 22 июня, в День памяти и скорби, на Центральном кладбище Вены. Монумент работы скульптора Дениса Стритовича установлен у ворот №10, где было обнаружено захоронение с останками 198 граждан СССР. Обелиск высотой 3,6 метра был изготовлен РВИО. МВД Австрии подготовило фундамент для памятника и оказало помощь в его монтаже.