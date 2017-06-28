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Путин констатировал активизацию работы иностранных спецслужб против РФ и ее союзников

Политика
28 июня, 19:28 дата обновления: 28 июня, 19:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Президент отметил, что в ход идут новые методы сбора и вброса информации, кибератаки, попытки вербовать агентов, чтобы получить доступ к данным об оборонном, экономическом, ресурсном потенциале России

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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин констатировал активизацию иностранных спецслужб в их деятельности против РФ и ее союзников.

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"В целом очевидна растущая активность зарубежных спецслужб, направленная против России и наших союзников", - сказал Путин, который приехал в среду в штаб-квартиру СВР, чтобы поздравить офицеров Службы с 95-летием нелегальной разведки.

Путин продолжил: "В ход идут новые методы сбора и вброса информации, кибератаки, попытки вербовать агентов, чтобы получить доступ к данным об оборонном, экономическом, ресурсном потенциале России".

Ряд зарубежных спецслужб, по словам президента, напрямую поддерживают экстремистские и террористические группировки для дестабилизации регионов вблизи российских границ.

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"Вы хорошо знаете, с какими вызовами сталкивается Россия: это и попытки сдержать наше развитие, навязать противостояние, дестабилизировать регионы, находящиеся вблизи российских границ. В том числе в качестве орудия используются террористические и экстремистские группировки. Не секрет, что некоторые из них старательно опекаются, а то и получают прямую поддержку от спецслужб ряда государств", - заявил Путин.

Президент РФ также констатировал попытки иностранных спецслужб повлиять на общественные процессы внутри России.

"Проводятся операции с целью повлиять на внутриполитические и общественные процессы в нашей стране", - сказал Путин

Наращивание возможностей разведки 

Путин добавил, что результативная работа СВР является одной из гарантий суверенитета России, и она будет наращивать возможности своей разведки.

"Будем и дальше укреплять, наращивать потенциал разведки, ее технические, оперативные возможности, опираться на опытных профессионалов, готовить молодые кадры", - сказал глава государства.

По его словам, результативная работа всех российских спецслужб и в частности СВР является одной из важнейших гарантий "суверенного развития, безопасности и стабильности России".

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