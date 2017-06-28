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Глава СВР заявил о агрессивности НАТО в отношении России

Политика
28 июня, 19:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Сергей Нарышкин отметил, что в этих условиях ведомство обязано искать новые методы и приемы, которые позволят быстро реагировать на изменения, вызовы и угрозы современного мира

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Руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин

Руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин констатировал агрессивность политики НАТО в отношении России.

"Сегодня целая группа стран блока НАТО проводит агрессивную политику, и в этих условиях мы просто обязаны искать новые методы, новые приемы нашей работы, которые позволят нам быстро реагировать на изменения, на вызовы и угрозы современного мира и современного информационного общества", - сказал Нарышкин, выступая в штаб-квартире СВР на торжественном собрании по случаю 95-летия нелегальной разведки.

В среду поздравить разведчиков в штаб-квартиру приехал президент РФ Владимир Путин.

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