Глава СВР заявил о агрессивности НАТО в отношении России

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин констатировал агрессивность политики НАТО в отношении России.
"Сегодня целая группа стран блока НАТО проводит агрессивную политику, и в этих условиях мы просто обязаны искать новые методы, новые приемы нашей работы, которые позволят нам быстро реагировать на изменения, на вызовы и угрозы современного мира и современного информационного общества", - сказал Нарышкин, выступая в штаб-квартире СВР на торжественном собрании по случаю 95-летия нелегальной разведки.
В среду поздравить разведчиков в штаб-квартиру приехал президент РФ Владимир Путин.