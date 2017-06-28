Лавров: МИД рассмотрит возможность электронной визы для иностранцев при посещении Сочи

КРАСНОДАР, 28 июня. /ТАСС/. МИД РФ будет помогать Краснодарскому краю в привлечении зарубежных партнеров. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

"Благодарю, что местом вашей встречи с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем вы выбрали Краснодар, - обратился губернатор к министру. - Наш край имеет большую активность с иностранными инвесторами. Создаем климат для их привлечения". По его словам, в регионе 300 предприятий с иностранным капиталом, их оборот составляет $9 млрд.

"Край - туристический регион, ежегодно отдыхает 15 млн туристов, из них 6% - иностранцы. Хотим увеличить эту цифру, - отметил Кондратьев. - Просим ввести электронную визу для Сочи".

Лавров поблагодарил губернатора за прием министерской встречи и конференции городов-партнеров России и Германии. "В непростые времена, когда межгосударственные отношения не в лучшем состоянии, важно опираться на живой интерес регионов двух стран, - подчеркнул глава МИД РФ. - Интерес опирается на желание развивать контакты между людьми. Убежден, что это - хороший пример, как выстраивать отношения на любом, даже на самом непростом этапе международной обстановки".

Министр сообщил, что в МИД скоро пройдет презентация Краснодарского края, что "привлечет дополнительных партнеров в регион". "Будем помогать вам укреплять отношения с зарубежными партнерами", - заверил он.

"Электронные визы для нас дело новое, осваиваем этот опыт. Правительство решило в порядке эксперимента ввести визы для территорий, которые находятся в Свободном порте Владивосток и для Калининградской области, - сказал Лавров. - Это начинается в ближайшее время. По мере того, как мы освоим эту форму работы и поймем, насколько наши зарубежные партнеры готовы действовать на основе взаимности, конечно же, мы будем рассматривать и ваше обращение".