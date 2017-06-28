Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 59.54
€ 67.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: МИД рассмотрит возможность электронной визы для иностранцев при посещении Сочи

Политика
28 июня, 23:08 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 28, июня. /ТАСС

Глава ведомства добавил, что правительство решило в порядке эксперимента ввести визы для территорий, которые находятся в Свободном порте Владивосток и для Калининградской области

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава МИД РФ Сергей Лавров и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

Глава МИД РФ Сергей Лавров и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

©  Александр Щербак/ТАСС

КРАСНОДАР, 28 июня. /ТАСС/. МИД РФ будет помогать Краснодарскому краю в привлечении зарубежных партнеров. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

"Благодарю, что местом вашей встречи с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем вы выбрали Краснодар, - обратился губернатор к министру. - Наш край имеет большую активность с иностранными инвесторами. Создаем климат для их привлечения". По его словам, в регионе 300 предприятий с иностранным капиталом, их оборот составляет $9 млрд.

"Край - туристический регион, ежегодно отдыхает 15 млн туристов, из них 6% - иностранцы. Хотим увеличить эту цифру, - отметил Кондратьев. - Просим ввести электронную визу для Сочи".

Лавров поблагодарил губернатора за прием министерской встречи и конференции городов-партнеров России и Германии. "В непростые времена, когда межгосударственные отношения не в лучшем состоянии, важно опираться на живой интерес регионов двух стран, - подчеркнул глава МИД РФ. - Интерес опирается на желание развивать контакты между людьми. Убежден, что это - хороший пример, как выстраивать отношения на любом, даже на самом непростом этапе международной обстановки".

Министр сообщил, что в МИД скоро пройдет презентация Краснодарского края, что "привлечет дополнительных партнеров в регион". "Будем помогать вам укреплять отношения с зарубежными партнерами", - заверил он.

"Электронные визы для нас дело новое, осваиваем этот опыт. Правительство решило в порядке эксперимента ввести визы для территорий, которые находятся в Свободном порте Владивосток и для Калининградской области, - сказал Лавров. - Это начинается в ближайшее время. По мере того, как мы освоим эту форму работы и поймем, насколько наши зарубежные партнеры готовы действовать на основе взаимности, конечно же, мы будем рассматривать и ваше обращение".

Смотрите также

Выдача электронных виз для посещения порта Владивосток начнется 1 августа

На пункты пропуска по электронный визам в свободный порт Владивосток выделят 170 млн руб.

Иностранцы смогут попасть на Дальний Восток по электронной визе с 1 августа

Полтавченко считает нужным ввести электронные визы для спортсменов и деловых туристов

Механизм выдачи электронных виз может быть распространен на Сочи

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
CNN: США стянули корабли и самолеты к авиабазе Шайрат в Сирии
2
Путин: ряд иностранных спецслужб поддерживают экстремистские группировки у границ РФ
3
Парламент Приднестровья лишил неприкосновенности экс-президента Шевчука
4
Захарова: Россия примет меры в ответ на арест своей дипсобственности в США
5
Пентагон: ВС РФ быстро обретают способности вести весь спектр современных операций
6
СМИ: Тиллерсон предупредил Лаврова о готовящемся заявлении Белого дома по Сирии
7
СМИ: агенты ФБР провели беседы с сотрудниками "Лаборатории Касперского" в США
Темы дня
Загрузка...
Реклама